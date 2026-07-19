Óbito
Muere a los 69 años Mati Durán Escudero, condesa viuda de la Camorra
Sus restos serán velados en la intimidad en Cáceres antes del funeral previsto este lunes en la iglesia de Santo Domingo
La condesa viuda de la Camorra, María Matilde Durán Escudero, 'Mati', ha fallecido en Madrid a los 69 años tras una larga enfermedad. Sus restos están siendo trasladados hasta Cáceres, donde será velada en la intimidad en su domicilio. El funeral se celebrará este lunes, a las 17.30 horas, en la iglesia de Santo Domingo.
Muy devota de la Virgen de la Montaña y hermana de la cofradía de la patrona cacereña, llevará el manto de la Virgen, del mismo modo que lo llevó su marido, Juan de Dios Pareja-Obregón Ruano Posse López de Tejada, conde de la Camorra, fallecido el pasado año.
Mati también mantuvo una estrecha vinculación con la Cofradía de Jesús Nazareno, en la que fue camarera del Paso Infantil del Santísimo Cristo de los Milagros y colaboradora asidua. La hermandad ha lamentado públicamente su fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a sus allegados: "Que el Señor dé consuelo a sus familiares y amigos, y abra para ella las puertas del Cielo".
En los últimos años había fijado su residencia en la casa familiar de Madrid para poder recibir los tratamientos que requería su enfermedad. Su cuñada, Cristina Pareja-Obregón, la ha recordado con especial cariño. "Ha sido una más en nuestra casa", ha señalado. También ha destacado que, al ser hija única, "ha sido como una hermana", y la ha definido como una persona "muy cariñosa y dispuesta a todo".
La condesa viuda deja tres hijas, Paz, Mati y Concha Pareja-Obregón Durán, fruto de su matrimonio con Juan de Dios Pareja-Obregón, y dos nietos.
Su marido, "un cacereño de corazón"
El conde de la Camorra falleció en Madrid a los 71 años a causa de una enfermedad. Su funeral se celebró en la iglesia de Santo Domingo de Cáceres, donde estuvo arropado por familiares y amigos. Con residencia en la capital cacereña, vivía entre la ciudad y su finca, dedicada a la agricultura y la ganadería. Quienes le conocían lo definían como "un cacereño de corazón".
Su primo, el escritor José Miguel Carrillo de Albornoz, III vizconde de Torre Hidalgo, lo recordó entonces como "una excelente persona, al que todos queríamos mucho. Un hombre de honor y de familia, dedicado a su mujer, a sus hijas y nietos", y añadió que era "un gran señor al que echaremos mucho de menos".
Ahora, Carrillo de Albornoz ha vuelto a despedirse de un miembro de su familia con un poema dedicado a Mati Pareja-Obregón Durán, en el que destaca su fortaleza, su fe y el reencuentro con su esposo. En el poema de despedida, José Miguel Carrillo de Albornoz evoca la profunda religiosidad de la condesa y su devoción a la Virgen de la Montaña, al tiempo que expresa la esperanza del reencuentro con su marido. En sus versos la define como una mujer de "alma buena", "luz" y "amor", y concluye afirmando que "un alma tan pura y bella la recibe el Salvador".
De José Miguel Carrillo de Albornoz
A mi querida prima Mati Durán, condesa de la Camorra
Como un viejo roble, recia;
Hoy miras de frente a Dios,
nuestro divino creador,
señora de la Ahigaleja.
Dama noble, de alma buena,
prima de mi corazón,
Que triste es decirte adiós,
amiga, siempre tan buena.
Repican campanas viejas
con tañidos de dolor.
Tú fuiste luz, fuiste amor,
madre, esposa y compañera.
De tal conde, tal condesa
Vas con el, se adelantó,
caballero del honor,
a prepararte la fiesta.
En las eternas dehesas,
estaréis juntos los dos,
bajo el manto del Señor
que está cargado de estrellas.
Esa fe tuya,tan plena,
a la Virgen se entregó,
con perfecta devoción.
De dolor hiciste ofrenda,
tu paso de penitencia,
camino de salvación.
Tu casa luce un crespón,
qué es de luto en esta tierra,
mientras el Cielo festeja,
en divino resplandor,
que un alma tan pura y bella
la recibe el Salvador.
José Miguel Carrillo de Albornoz
Vizconde de Torre Hidalgo
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