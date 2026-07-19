Nuria Gómez Carmona, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en Cáceres: "El machismo penaliza valores como la empatía, el cuidado o la sensibilidad"

Acompaña con respeto y humanidad más allá de informes y despachos para ofrecer lo mejor de sí misma. En su cabeza y en su corazón, todas esas mujeres que han sido víctimas de la crueldad, del machismo, de la violencia vicaria, que es una sombra alargada y feroz, el cajón de los cuchillos, el lugar (parafraseando a la poetisa bilbaína Ángela Figuera) donde los besos se pagan, la sangre se vende, se compra la brisa, se alquila el aliento. A veces se pregunta si es una cacereña de Don Benito o una 'donbenitense' de Cáceres, porque lleva consigo el cariño, las raíces y la identidad de ambos lugares. Nuria Gómez Carmona (Don Benito, 1963), jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación de Gobierno, acaba de recibir el Distintivo al Mérito al Servicio Público en el Territorio, concedido por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en reconocimiento a su trayectoria profesional. Un galardón que atestigua su compromiso con las que aún sufren el frío en las casas, el miedo en las calles y la rabia en los ojos.

-¿Qué se aprende de las personas vulnerables?

-De las personas en situación de vulnerabilidad aprendemos la verdadera dimensión de la fortaleza humana. Su realidad nos recuerda que la vulnerabilidad puede afectar a cualquiera y nos invita a actuar desde la solidaridad, el respeto y la humanidad.

-¿Qué se quita uno de sí cuando tiene que entregarse a los demás?

-Lo primero tiempo, el servicio público exige escuchar sin juzgar, acompañar con respeto y ofrecer lo mejor de uno mismo, sin descuidar el equilibrio emocional. Las personas que necesitan ayuda no siempre pueden esperar a un horario determinado, porque sus problemas no entienden de jornadas laborales. En muchas ocasiones, las situaciones que atendemos siguen presentes fuera del despacho y requieren también una gestión personal para poder seguir acompañando de la mejor manera.

Nuria Gómez Carmona, junto al periodista Miguel Ángel Muñoz durante la entrevista. / Carlos Gil

-¿Realmente te recuperas de la violencia?

Es difícil, a veces es posible recuperarse de la violencia de género, aunque cada proceso es diferente y no siempre es lineal. Recuperarse no significa olvidar lo vivido, sino reconstruir la propia vida, recuperar la seguridad, la autonomía y la confianza en una misma. Con apoyo adecuado, acompañamiento profesional y una red de apoyo, muchas mujeres consiguen volver a sentirse dueñas de sus decisiones y de su futuro.

-¿Qué hacer cuando normalizas el maltrato psicológico?

El primer paso es reconocerlo. La violencia psicológica puede aparecer de forma progresiva hasta llegar a normalizarse como parte de la relación. Identificar esas conductas, hablar con personas de confianza y buscar ayuda especializada son pasos fundamentales para romper con esa situación y recuperar la autonomía.

-¿Y cómo expresas que estás sufriendo?

Cada persona expresa el sufrimiento de una manera diferente: a través de palabras, silencios, cambios de comportamiento o peticiones de ayuda más o menos visibles. Quienes acompañamos tenemos la responsabilidad de escuchar, observar y generar espacios seguros donde las personas puedan expresarse sin miedo.

El machismo

-El machismo inunda tanto que hasta veta a los sensibles.

El machismo perjudica al conjunto de la sociedad porque impone modelos rígidos de comportamiento y limita la libertad de las personas. También penaliza valores como la empatía, el cuidado o la sensibilidad. Combatirlo implica avanzar hacia relaciones más igualitarias, basadas en el respeto y el buen trato.

-¿La violencia vicaria es la extensión de la crueldad?

-La violencia vicaria es una de las expresiones más crueles de la violencia de género. Utiliza a los hijos, hijas u otras personas importantes para la mujer con el objetivo de causarle daño y ejercer control sobre ella. Es una forma extrema de violencia que exige una respuesta firme y coordinada de las instituciones y de toda la sociedad.

-¿Qué es el amor?

-El amor es respeto, libertad y reconocimiento del valor de la otra persona. Se construye desde la confianza, la igualdad y el buen trato. Amar implica cuidar, acompañar y permitir que la otra persona pueda desarrollarse plenamente. Nunca debe confundirse con el control, el miedo o la dependencia.

-¿Qué es la maternidad?

-La maternidad es una experiencia personal que implica cuidado, responsabilidad y afecto. Debe vivirse desde la libertad y el deseo, nunca como una obligación ni como una herramienta de control o de violencia.

-Defina Cáceres.

-Cáceres es la ciudad que me ha permitido desarrollar mi vocación profesional y trabajar en aquello que realmente me gusta. Es mi casa, mi hogar y el lugar donde he construido una parte importante de mi vida. A veces me pregunto si soy una cacereña de Don Benito o una 'donbenitense' de Cáceres, porque llevo conmigo el cariño, las raíces y la identidad de ambos lugares.