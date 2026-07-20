Arte, música y cultura: así serán 'Las Noches del Patrimonio' en Cáceres

Arte, música, museos... y ante uno de los mejores patrimonios del país. 'Las Noches del Patrimonio', lo que hasta ahora era 'La Noche del Patrimonio', volverá a llenar de actividad las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España durante dos fines de semana. Entre ellas, Cáceres.

Las citas serán los días 11 y 12 y 18 y 19 de septiembre, cuatro jornadas en las que la ciudad acogerá conciertos, visitas culturales y actuaciones teatrales. Toda una fusión de arte en sus diferentes formas. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad presentó este viernes una extensa programación que incluye 21 creaciones artísticas, nueve estrenos absolutos y hasta 28 representaciones en lugares icónicos de los municipios que integran la entidad.

La programación se divide en tres bloques: 'Abierto Patrimonio', centrado en la apertura de espacios históricos para su visita; 'Vive Patrimonio', dedicado especialmente a la música; y 'Escena Patrimonio', en el que la danza será la gran protagonista.

Fotogalería | Así se vivió la Noche del Patrimonio en Cáceres / Jorge Valiente

En el primero se podrán visitar el Área Arqueológica del Baluarte de los Pozos y el Centro de Divulgación de la Semana Santa. En el segundo tendrá lugar un concierto del grupo extremeño Acetre en la plaza Mayor (12 de septiembre, a las 20.30 horas) y se ofrecerán visitas especiales al Parador y al Museo Helga de Alvear. Por último, dentro de 'Escena Patrimonio', el Foro de los Balbos acogerá el proyecto 'Jogler', de Kor'sia, mientras que el Museo Helga de Alvear presentará 'Estratos de Afectación', de GEA.

Esto no es todo. La programación completa y todos sus detalles pueden consultarse en la página web de 'Las Noches del Patrimonio'.

Gratuito

La edición de 2026 marca el inicio de una nueva etapa del proyecto. Tras ocho años bajo el nombre de 'La Noche del Patrimonio', la iniciativa pasa a denominarse 'Las Noches del Patrimonio', ampliando su desarrollo a dos fines de semana y consolidando un modelo de programación descentralizado y adaptado a las necesidades de cada ciudad.

Toda la programación será gratuita y la inclusión constituye otro de los ejes fundamentales del proyecto. La selección de espacios accesibles y la elaboración de materiales de lectura fácil permitirán que un mayor número de personas pueda disfrutar y participar de la experiencia cultural.

Nueva etapa

El alcalde de Tarragona y presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Rubén Viñuales, fue el encargado de presentar la iniciativa y aprovechó para poner en valor el "esfuerzo" de todos los alcaldes. A su juicio, esta programación sirve para "reivindicar un modelo de colaboración" entre quince ciudades que "comparten el compromiso de conservar un legado excepcional y de transmitirlo".

"Nuestro patrimonio es una herramienta para hacer ciudades más abiertas y más comprometidas con la cultura. Juntas formamos una red que multiplica nuestra proyección y demuestra que la cooperación es la mejor manera de poner en valor el legado compartido", señaló.

Fotogalería | Así se vivió la Noche del Patrimonio en Cáceres / Jorge Valiente

El vicepresidente del Grupo de Ciudades Patrimonio, José Mazarías, alcalde de Segovia, también intervino para defender que estas actuaciones ofrecen "un programa de actividades que piensa en todos los públicos". "El objetivo es abrir nuestros monumentos históricos a todos los públicos, convertirlos en espacios de encuentro y ofrecer cultura y artes escénicas contemporáneas", afirmó.

Por su parte, el director artístico del festival, Lorenzo Pappagallo, explicó que se trata de una programación diversa que abarca desde la danza contemporánea hasta la danza española o el flamenco, "abordadas desde una mirada innovadora", con el objetivo de "fortalecer el vínculo" entre las ciudades y sus propios artistas.