Cáceres reúne a finales de julio a la élite internacional de la música

Durante cinco días, Cáceres volverá a hablar el idioma universal de la música. Del 27 al 31 de julio, el Festival Internacional de Música "Ciudad Monumental de Cáceres" (FIM'Cc) celebrará su novena edición, consolidando un modelo que ha logrado situar a la capital cacereña en el circuito europeo de la formación musical de alto nivel. Lo que comenzó hace apenas unos años como una apuesta de la Asociación Cultural Agustín Orozco (ACAO) se ha convertido en una cita de referencia para jóvenes intérpretes que buscan perfeccionar su formación junto a algunos de los mejores profesores y solistas del panorama internacional.

Lejos del formato tradicional de un festival de conciertos, el FIM'Cc combina una academia internacional de veranocon una intensa programación artística abierta al público. Durante una semana conviven en Cáceres estudiantes llegados de diferentes países con profesores que desarrollan su carrera en conservatorios europeos y orquestas de primer nivel. Esa convivencia convierte al festival en un espacio de aprendizaje, intercambio cultural y creación artística que trasciende el propio escenario.

La edición de este año mantiene esa filosofía y volverá a reunir a una destacada nómina de intérpretes internacionales. Entre ellos figuran los violinistas Alexis Hatch, Heidi Hatch y Elena Rey; los violonchelistas Aldo Mata, Alejandro Olóriz y Amarilis Dueñas; el director y especialista en nyckelharpa Didier François; el pianista Eduardo Moreno; el flautista Francisco López; el fagotista Ramiro García; la mezzosoprano Julia Kurig Yazaki o la soprano Maribel Ortega, entre otros músicos que impartirán las clases magistrales y protagonizarán los conciertos.

El programa artístico volverá a tener como sede principal el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco, donde cada noche, a partir de las 20.00 horas, profesores y artistas invitados interpretarán un repertorio que recorre buena parte de la historia de la música europea, desde Bach, Haendel, Vivaldi o Telemann hasta Brahms, Dvořák, Saint-Saëns, Schumann, Franck o Piazzolla. Como novedad destaca el estreno en España de Fatales Fagott Solo, del compositor Jesús María Sánchez-Verdú, una de las obras más singulares del cartel.

Antes de cada concierto principal, el festival mantendrá otra de sus señas de identidad: las actuaciones de los propios alumnos. Cada jornada, a las 19.00 horas, los jóvenes músicos compartirán escenario con pianistas acompañantes y mostrarán el trabajo desarrollado durante las clases magistrales, ofreciendo al público la oportunidad de seguir de cerca la evolución de quienes aspiran a convertirse en los grandes intérpretes del futuro.

La programación arrancará, además, un día antes de la inauguración oficial con un concierto extraordinario el 26 de julio en la Iglesia Parroquial de San Mateo de Montánchez, ampliando así el alcance territorial de un festival que mantiene una estrecha vinculación con la provincia cacereña.

El proyecto, dirigido por Juan Luis Orozco, continúa creciendo sin renunciar a su esencia: convertir la ciudad durante unos días en un punto de encuentro entre generaciones de músicos. Esa dimensión académica explica que, edición tras edición, el certamen atraiga a alumnos de distintos países que encuentran en Cáceres la oportunidad de trabajar directamente con futuros profesores, directores de orquesta o solistas de prestigio internacional.

Nueve ediciones después, el FIM'Cc ha logrado consolidarse como una de las grandes citas estivales de la música clásicaen Extremadura y como un escaparate internacional para la ciudad. Un festival que no solo ofrece conciertos, sino que crea una auténtica comunidad musical durante una semana en la que Cáceres vuelve a situarse en el mapa europeo de la excelencia interpretativa.