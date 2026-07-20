Los nuevos inquilinos de la rotonda de Pinilla: una docena de conejos crece junto a la Ronda Norte de Cáceres

Un paseo por la Ronda Norte de Cáceres ahora mismo está lleno de sorpresas tan inesperadas como entrañables. Son muchos los viandantes que andan en verano por esta zona de la ciudad, sobre todo a primera y última hora del día, aprovechando los instantes de menos calor. Y en la rotonda de la avenida Héroes de Baler (en las inmediaciones de los campos de fútbol de Pinilla), han encontrado un atractivo más y una escusa perfecta para tomarse un respiro.

En las ciudades es muy poco habitual encontrar animales salvajes, aunque bien es cierto que en Cáceres sí se convirtió en habitual encontrar jabalíes en el entorno de Montesol y el Paseo Alto, que comenzaron a ser capturados tras un convenio con la Fedexcaza. Sin embargo, ahora la fauna ha dejado otra preciosa estampa en dicha rotonda. Una colonia de conejos de campo que no para de crecer se ha instalado en plena ciudad y ha encontrado allí un ecosistema perfecto para disfrutar de buenas temperaturas, estar aislados de personas y tener comida durante prácticamente todo el año.

Al principio, solo una pareja

Hace apenas unas semanas apenas se dejaba ver una pareja de conejos. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido reproduciendo y la colonia no ha parado de crecer. Actualmente, se pueden observar en torno a una docena de animales. Muchos de ellos son ya adultos, pero también hay crías y pequeños gazapos.

Dos conejos en la rotonda de Pinilla. / El Periódico

Todavía es desconocido cómo han llegado hasta allí, si ha sido por la acción humana o si han llegado solos. Lo que es evidente es que casi nadie puede acceder hasta el centro de la rotonda por el continuo tráfico que sufre la Ronda Norte. Además, esa rotonda se riega prácticamente a diario, lo que posibilita que haya hierba durante todo el año para poder alimentarse y que en la época estival no haga el calor abrasador de otras zonas de la ciudad o, incluso, del campo.

A primera y última hora

Los conejos se dejan ver sobre todo a primera y última hora del día, justo cuando bajan las temperaturas y aumenta el número de personas que pasean por la Ronda Norte. Al amanecer y al caer la tarde abandonan sus refugios para moverse por la rotonda y alimentarse, mientras que durante las horas centrales, cuando el calor aprieta, permanecen ocultos entre la vegetación o en las madrigueras.

Eso sí, la población puede crecer con mucha rapidez si los animales encuentran alimento, refugio y unas condiciones favorables. Esa capacidad reproductiva explicaría que, en apenas unas semanas, se haya pasado de observar una sola pareja a distinguir alrededor de una docena de ejemplares que pasean por todo el diámetro de la rotonda.

La presencia de los conejos podría requerir algún tipo de seguimiento si la colonia continúa creciendo, ya que un aumento considerable de ejemplares podría acabar provocando daños en el césped, las plantas ornamentales o los sistemas de riego. Por el momento, se desconoce si el Ayuntamiento de Cáceres ha recibido algún aviso de su presencia o si contempla adoptar alguna medida en esta singular rotonda.