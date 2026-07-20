Los nuevos proyectos urbanísticos de Cáceres pasarán un examen de accesibilidad

Los nuevos proyectos urbanísticos de Cáceres serán sometidos a una revisión técnica para garantizar que incorporen criterios de accesibilidad universal desde su fase de diseño y evitar la aparición de barreras. Para ello, el ayuntamiento contará con el asesoramiento de la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex) a través de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex).

Este compromiso se ha concretado durante una reunión de trabajo entre el concejal de Fomento y Contratación, Víctor Bazo; la técnica del departamento de Infraestructuras, María del Carmen Vázquez; y el técnico de Otaex, Pedro Reig. El encuentro ha servido para establecer nuevas vías de colaboración en materia de urbanismo y edificación y fijar las pautas que se aplicarán en próximas actuaciones municipales.

Mejoras en Nuevo Cáceres

Entre los asuntos abordados figuran las mejoras que se desarrollarán en el barrio de Nuevo Cáceres para mejorar la accesibilidad de los vados peatonales y renovar parte del mobiliario urbano. El proyecto contempla la colocación de bancos y apoyos isquiáticos, unos elementos que permiten descansar sin necesidad de sentarse completamente.

Apamex ha incidido en que estos equipamientos no solo deben reunir las características técnicas exigidas, sino también situarse en puntos accesibles y sin obstaculizar los recorridos peatonales. Para facilitar su correcta instalación, Otaex ha entregado al ayuntamiento varias fichas técnicas con las especificaciones que deben cumplir los bancos, apoyos y otros elementos urbanos, unos documentos ya son utilizados como referencia por otras administraciones locales.

Reforma de Camino Llano

La colaboración se aplicará igualmente a futuras actuaciones municipales, entre ellas la reurbanización de la calle Camino Llano, uno de los principales proyectos de renovación urbana previstos en la capital cacereña.

Infografía con la propuesta de reordenación de la plaza Marrón y el último tramo de Camino Llano. / El Periódico

El asesoramiento técnico permitirá revisar las soluciones planteadas antes de ejecutar los trabajos, con el objetivo de detectar posibles obstáculos y garantizar la continuidad de los recorridos accesibles.

Otras intervenciones en marcha

Durante la reunión también se han abordado las intervenciones iniciadas en varios edificios del entorno de la plaza de toros, donde se instalarán ascensores siguiendo las recomendaciones recogidas en informes elaborados por Otaex.

Ambas partes han tratado igualmente otras cuestiones relacionadas con el transporte urbano y la concesión de licencias, ámbitos en los que también se pretende incorporar el asesoramiento técnico especializado.

Apamex ha valorado la disposición del ayuntamiento para integrar la accesibilidad desde las primeras fases de cada proyecto, con el objetivo de evitar correcciones posteriores y avanzar hacia una ciudad más inclusiva y adaptada a las necesidades de toda la ciudadanía.