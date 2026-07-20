La segunda estrella ilumina Cáceres: "Nos hizo vibrar a todos"

No fue un sueño, fue real. España es campeona del mundo por segunda vez en su historia, un hecho que perdurará para siempre en la retina de todos los que siguieron el partido desde sus casas, el bar del barrio o la plaza Mayor de Cáceres. Fueron miles las personas que se concentraron en la monumental plaza para vibrar con el encuentro. Marcó Ferran Torres y España estalló de felicidad hasta altas horas de la noche.

Y la euforia no ha terminado. Este lunes han comenzado a llegar unas felicitaciones a las que se ha querido sumar el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, que calificó la victoria de "merecidísima" y agradeció el papel del equipo. "Nos hizo vibrar a todos. Yo creo que ha demostrado a lo largo de todo el campeonato que son un gran equipo, por encima de cualquier otra cosa, que son un gran grupo, que con fuerza, con valores, con tesón y con confianza han conseguido un magnífico triunfo y, por lo tanto, estamos tremendamente orgullosos de ellos".

El encuentro finalizó en torno a la medianoche y, tras la espera del alzamiento del ansiado trofeo, la multitud cacereña se dirigió, como es tradición, al parque de El Rodeo, donde los más atrevidos no dudaron en lanzarse al agua de su estanque. Y aunque es una estampa habitual tras los grandes éxitos deportivos, tanto de la propia selección —como ocurrió con la Eurocopa de 2024— como, especialmente, del Cacereño, el lugar estuvo hasta la bandera, haciendo honor a la magnitud de conquistar un Campeonato del Mundo.

Las mejores imágenes de la celebración de la final del Mundial en Extremadura /

El Rodeo no fue el único lugar de la ciudad que celebró el triunfo. De hecho, todo Cáceres se echó a la calle. Especialmente sonoras fueron la avenida de España y la plaza de América, donde los cláxones de coches y motos no dejaron de sonar. Quienes tenían intención de bañarse en la Fuente Luminosa se quedaron con las ganas al encontrarla vallada. Los pitos y las vuvuzelas acompañaron la celebración durante toda la noche para recordar un logro histórico.

Sin incidencias graves

Cáceres demostró que se puede celebrar sin que se produzcan incidencias graves, algo que confirmó y agradeció el propio regidor. "Quiero agradecer el comportamiento de todos los vecinos de Cáceres, que han celebrado la victoria hasta altas horas de la madrugada, pero lo han hecho de forma cívica y no ha habido que lamentar ningún tipo de incidente", señaló. "Yo creo que eso también es importante".

Aunque no hubo ningún accidente que lamentar, sí se registraron atenciones médicas a lo largo de la noche, principalmente en la plaza Mayor. Fueron 30 en total: 14 síncopes, diez heridas, tres traumatismos, dos crisis de ansiedad y una intoxicación etílica.

Fotogalería | Así se vive la final del Mundial 2026 en la Plaza Mayor de Cáceres / Car

Tres pacientes fueron trasladados al Hospital Universitario de Cáceres y otros dos al Hospital San Pedro de Alcántara, aunque no se ha precisado la gravedad de las personas evacuadas ni el tipo de incidencia que motivó cada traslado. Según informó DYA Extremadura, buena parte de las asistencias estuvieron relacionadas con el calor y la elevada concentración de aficionados en la plaza Mayor.

Pedro Porro, héroe extremeño

Los 26 héroes que han logrado la segunda estrella quedarán ya para la posteridad, como ocurrió con los de 2010. Sin embargo, en Extremadura sobresale un nombre propio: Pedro Porro. Nacido en Don Benito, se convierte en el primer extremeño en proclamarse campeón del mundo y no precisamente con un papel discreto: su gol fue el que dio a España el pase a la final.

Una gesta así merece un reconocimiento, y eso es precisamente lo que ocurrirá el próximo 8 de septiembre. El pacense recibirá la Medalla de Extremadura, tal y como anunció la presidenta de la Junta, María Guardiola. "Por su trayectoria, por su esfuerzo, por este brillante Campeonato del Mundo y por representar a Extremadura con tanta excelencia: Pedro Porro, Medalla de Extremadura".

El lateral recogió su medalla con la bandera de Extremadura a la cintura, ante la mirada de millones de aficionados, convirtiéndose así en uno de los embajadores de la región más exitosos que se recuerdan. Tanto en Don Benito como en toda la comunidad será recordado para siempre.