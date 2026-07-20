Cita internacional
La Unesco mira a Cáceres: la ciudad acogerá una cumbre iberoamericana en 2027
El encuentro reunirá a representantes de ciudades latinoamericanas reconocidas como Patrimonio Mundial para compartir estrategias de conservación, cultura y turismo
La proyección internacional de Cáceres sumará una nueva gran cita en 2027. La capital cacereña acogerá una cumbre iberoamericana de ciudades reconocidas por la Unesco para reforzar la cooperación en patrimonio, cultura y turismo. La designación de la capital cacereña se ha anunciado durante la Asamblea General del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, celebrada en Tarragona. La reunión ha servido para presentar la hoja de ruta de la entidad para los próximos doce meses, coincidiendo con el inicio de la presidencia de la ciudad catalana.
El encuentro reunirá a representantes de ciudades latinoamericanas incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial y permitirá compartir experiencias sobre la conservación de los conjuntos históricos, su promoción exterior y la gestión de los flujos turísticos. Además, la cita servirá para reforzar los vínculos institucionales y culturales con Iberoamérica.
La celebración de esta cumbre supondrá un nuevo escaparate para la ciudad, que podrá mostrar su trayectoria en la protección y difusión del patrimonio y consolidar su posición como referente internacional en este ámbito. También abrirá un espacio de debate sobre retos comunes, como la convivencia entre la actividad turística y la vida cotidiana de los residentes o la adaptación de los espacios históricos a nuevas formas de gestión.
Turismo inteligente
La hoja de ruta aprobada en Tarragona pone el foco en ampliar la presencia de las quince Ciudades Patrimonio Mundial en los mercados internacionales, atraer visitantes fuera de los periodos de mayor afluencia y lograr que su estancia tenga una mayor repercusión en la economía local.
Dentro de esta estrategia, el grupo colaborará con VISA para analizar, mediante datos agregados, los hábitos de gasto de quienes recorren estos destinos. La información permitirá conocer mejor dónde consumen, cuánto tiempo permanecen y qué servicios utilizan, con el fin de ajustar la oferta a la demanda real y mejorar la planificación.
Doble jornada
Otra de las principales novedades llegará en septiembre. La tradicional Noche del Patrimonio ampliará su duración y pasará a denominarse 'Las Noches del Patrimonio', con actividades programadas los días 11 y 12.
Durante ambas jornadas, los quince municipios abrirán de manera extraordinaria monumentos y espacios singulares, a los que se sumará una agenda cultural común. La ampliación busca facilitar el acceso del público y dar mayor recorrido a una de las iniciativas conjuntas más consolidadas de la red.
Pasaporte viajero
La asamblea también ha dado luz verde a la creación de un pasaporte del viajero. Los turistas podrán acreditar su paso por cada uno de los destinos y completar progresivamente un itinerario por toda la red española. Una propuesta que pretende incentivar nuevas visitas, favorecer estancias más largas y convertir el recorrido por estos enclaves en una experiencia compartida. De este modo, cada municipio dejará de promocionarse únicamente de forma individual para integrarse en una oferta cultural conjunta.
Asimismo, durante la reunión se ha acordado que la próxima Asamblea General del Grupo se celebrará en Cuenca los días 27 y 28 de noviembre, una cita en la que se avanzará en la puesta en marcha de las nuevas iniciativas y se definirán las próximas acciones conjuntas de las quince ciudades.
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