Agencias e inteligencia artificial, la alianza que marcará el futuro de los viajes en Cáceres: "La IA es una gran aliada"

Este verano, los cacereños vuelven a hacer las maletas. Aunque los destinos de sol y playa siguen siendo los favoritos, la forma de organizar las vacaciones ha cambiado. Las agencias continúan siendo un referente para muchos viajeros, mientras que la inteligencia artificial y las redes sociales se han convertido en nuevas herramientas para inspirarse y planificar.

La transformación digital del sector turístico

Montaña Granados, responsable de la agencia de turismo 'Insertus', en Cáceres, explica que la empresa ha ido adaptándose a la evolución tecnológica. En un primer momento utilizaban herramientas de diseño y edición como Adobe para desarrollar proyectos culturales, pero pronto comprendieron que la inteligencia artificial podía convertirse en una gran aliada. Aunque los primeros pasos fueron complejos, el auge de estas tecnologías a partir de 2024 marcó un punto de inflexión. Fue entonces cuando entendieron que su aplicación iba mucho más allá del ámbito audiovisual y del diseño, convirtiéndose en una herramienta clave para el sector turístico y la gestión cultural.

"Cuando empezamos a ver las primeras aplicaciones de inteligencia artificial, uno de los ejemplos más habituales era el de organizar un viaje. Desde el principio vimos que el turismo iba a ser uno de los sectores donde antes se iba a implantar esta tecnología. En realidad, el sector turístico siempre ha ido un paso por delante en la incorporación de herramientas digitales. Hace 25 o 30 años ya fue pionero con las plataformas de reservas y la compra de viajes por internet, y las aerolíneas fueron de las primeras en utilizar el análisis de datos para mejorar sus servicios. Con la inteligencia artificial el salto ha sido enorme. Además, la respuesta de los usuarios ha sido espectacular. Antes mucha gente ya recurría a Google para planificar sus vacaciones y, en cuanto la IA ha ofrecido esa posibilidad de una forma más personalizada, la planificación de viajes se ha convertido en uno de los usos más frecuentes de estas herramientas", explica la experta.

Montaña Granados, responsable de la agencia de turismo 'Insertus', en Cáceres. / Cedida

El reto de la regulación

En cuanto al equilibrio entre la regulación y la innovación, Granados considera que los sectores cultural y turístico ya operan en un marco normativo muy definido. Explica que tanto la actividad de los intermediarios como la de los creadores de contenido o la protección de los derechos de autor están reguladas por legislaciones nacionales y europeas. De hecho, destaca que la normativa de la Unión Europea es una de las más exigentes del mundo en materia de inteligencia artificial y derechos digitales. A su juicio, esta regulación ha supuesto importantes limitaciones para las empresas del sector, que han tenido que adaptar su forma de trabajar para cumplir con las nuevas exigencias legales.

La influencia de las redes sociales

Para conocer cómo ha evolucionado la forma de viajar, la visión de Pedro García aporta la perspectiva de quienes inspiran a miles de viajeros a través de las redes sociales. Apasionado del entorno rural y la naturaleza, ha hecho de esa afición su profesión y hoy reúne a más de 300.000 seguidores en Instagram, donde comparte rutas, destinos y experiencias.

"La forma de viajar ha cambiado muchísimo gracias a la tecnología. Hoy en día podemos buscar información, comparar precios y reservar prácticamente todo desde el móvil, algo que hace unos años era impensable. Además, las redes sociales se han convertido en una gran fuente de inspiración para descubrir nuevos destinos y organizar un viaje de una forma mucho más rápida y sencilla. Sin embargo, creo que también han cambiado nuestras prioridades. Ahora viajamos más, pero muchas veces elegimos un destino por lo que hemos visto en redes sociales y acabamos preocupándonos más por conseguir la foto o el vídeo perfecto que por conocer realmente el lugar. Para mí, viajar significa mucho más que visitar un sitio. Es descubrir su cultura, su historia, su gastronomía, sus tradiciones y la forma de vida de quienes viven allí. Ahí es donde está, de verdad, la riqueza de la experiencia", destaca.

Pedro García, creador de contenido especializado en viajes y turismo en Hervás. / Cedida

Un viajero diferente

Asimismo, Garcia asegura que el perfil del viajero ha cambiado con el paso de los años. "Creo que una de las grandes diferencias es que antes se disfrutaba más del momento y del propio destino. La gente viajaba con la idea de descubrir lugares, vivir experiencias y desconectar de la rutina, sin sentir la necesidad de compartir constantemente dónde estaba o qué estaba haciendo. Hoy, las redes sociales han cambiado en parte esa forma de viajar. Muchas personas sienten la necesidad de fotografiarlo o grabarlo todo para publicarlo, y eso hace que, en ocasiones, estemos más pendientes de la cámara o del teléfono que de disfrutar realmente del lugar en el que nos encontramos. Aun así, no todo es negativo. El viajero actual tiene acceso a muchísima más información que hace unos años. Podemos descubrir rincones menos conocidos, organizar mejor los itinerarios y encontrar experiencias mucho más auténticas y adaptadas a nuestros intereses. La tecnología nos ha abierto muchas puertas, el reto está en aprovecharla sin perder la esencia de lo que significa viajar".

El valor del asesoramiento humano

En la misma línea, García considera que tanto la inteligencia artificial como las plataformas digitales se han convertido en herramientas cada vez más útiles para buscar información, comparar opciones y planificar un viaje de forma rápida y personalizada. Sin embargo, sostiene que la tecnología sigue siendo un complemento y no un sustituto del asesoramiento profesional. A su juicio, la experiencia, el conocimiento del destino y el trato cercano que ofrece un buen agente de viajes continúan siendo un valor diferencial, especialmente a la hora de diseñar viajes a medida o resolver cualquier imprevisto durante el viaje.

"La tecnología nos ofrece cada vez más herramientas para buscar información, comparar precios o planificar un viaje de forma rápida y personalizada. Sin embargo, creo que hay algo que todavía no puede sustituir, la experiencia de un buen profesional. Un agente de viajes sabe escuchar, entender las necesidades de cada viajero y recomendar la opción más adecuada en función de su conocimiento y de su propia experiencia. Además, si surge cualquier imprevisto antes o durante el viaje, puede ofrecer soluciones y acompañarte en todo el proceso. Para mí, el futuro pasa por combinar ambas cosas, aprovechar todas las ventajas que ofrece la tecnología sin renunciar al valor añadido del asesoramiento humano".

Los destinos favoritos de los cacereños pueden cambiar de un verano a otro, pero el sector turístico parece tener claro hacia dónde se dirige. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías seguirán ganando protagonismo, facilitando la planificación y personalizando cada vez más la experiencia del viajero. No obstante, el futuro del turismo no dependerá solo de los algoritmos, sino también de la capacidad de preservar aquello que hace único a cada viaje: la experiencia, el descubrimiento y el contacto humano. Porque, más allá de la tecnología, viajar seguirá siendo una forma de conocer el mundo y de conocerse a uno mismo.