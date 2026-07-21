El antiguo cuartel y hospital militar de Cáceres que dio nombre a uno de los negocios textiles más emblemáticos de la ciudad: el Requeté

Hace apenas unos días se ha cumplido el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, un conflicto que desgarró a España y que trajo consigo unas trágicas consecuencias que se arrastrarían durante años. Mucho es lo que ya se ha investigado sobre este conflicto bélico, pero mucho es también lo que aún queda por conocer con detalle, como es el caso de la historia que protagoniza esta crónica.

En las jornadas inmediatamente posteriores al 18 de julio de 1936, tanto la ciudad de Cáceres como la práctica totalidad del conjunto de la provincia, quedaron en manos del autodenominado bando 'nacional' o franquista. Este, encabezado por Franco, contó con la adhesión de los carlistas, cuyo brazo armado era el Requeté, una organización paramilitar creada en su seno décadas antes de la Guerra Civil y cuya participaciónfue decisiva,en determinados territorios,en el desarrollo de la guerra.

Membrete del Requeté de Cáceres. / J.P.R.C.

Durante este conflicto, en Extremadura, el carlismo –tanto el armado como el civil– también desempeñó un papel, aunque aún muy desconocido y modesto, digno de reseñar. Y es que, impulsó iniciativas como la fundación del rotativo 'Boinas Rojas. Semanario tradicionalista de Extremadura' y algo más de cien requetés extremeños formaron parte de la conocida como Compañía de requetés de Nuestra Señora de Guadalupe, entre otros hitos a destacar. El Requeté, además, también tuvo una gran importancia en la retaguardia, desempeñando funciones asistenciales y logísticas. Y en este sentido, hemos de entender el establecimiento de un acuartelamiento y hospital en la ciudad de Cáceres que fue gestionado por esta organización.

Este hospital del Requeté, que estaba al inicio de lo que es hoy la Avenida de España y cuya denominación oficial era la de Hospital Militar nº9, estuvo en funcionamiento desde noviembre de 1936 hasta agosto de 1939. Durante todo este tiempo, atendió a algo más de 1.000 heridos y enfermos, no registrando ningún fallecido. La mayoría de los asistidos procedían de unidades carlistas, pues consultando la "relación nominal de heridos y enfermos" allí hospitalizados durante los meses de febrero y marzo de 1938, observamos que pertenecían, entre otros, a cuerpos como el propio Requeté de Cáceres, el Requeté navarro o el Tercio de Cristo Rey. En el inventario de bienes de dicho hospital, confeccionado en noviembre de 1937, se nos señalaba que el mismo contaba, entre otras muchas existencias, con 34 camas con su colchón, con 152 sábanas o con 41 sillas.

Sello del Hospital Militar del Requeté de Cáceres. / J.P.R.C.

Son varias las referencias que a dicho hospital, en aquellos años de la Guerra Civil, encontramos en este mismo periódico. Así, en el número del 'Extremadura' correspondiente al 12 de marzo de 1937, aparecía un artículo firmado por "un requeté herido" en el que este destacaba positivamente el trato y los cuidados que allí se prestaban. En otro, del 17 de octubre de ese mismo año, se hacía referencia al donativo de 1.000 pesetas que hacía un industrial cacereño, destinado tanto a la construcción de una capilla para el hospital como para los convalecientes que allí se recuperaban.

Una vez finalizada la guerra y con el paso de los años, en este mismo emplazamiento de la actual Avenida de España, estuvo en funcionamiento, durante décadas, uno de los negocios textiles más emblemáticos y exitosos de Cáceres y su provincia al que comúnmente se le conoció con el nombre del Requeté, en alusión a ese antiguo acuartelamiento y hospital que existió en Cáceres durante la Guerra Civil y que, al fin y al cabo, es un pequeño capítulo más de la extensa Historia que tiene la ciudad.