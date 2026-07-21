Cáceres eliminará el cableado de la plaza de Santa María y recuperará las pinturas de la fachada del ayuntamiento

La plaza de Santa María se prepara para decir adiós al cableado visible que actualmente da servicio a los numerosos actos que se celebran en este emblemático enclave. Durante la sesión extraordinaria, celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Cáceres, el Consejo Rector del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha aprobado el expediente para soterrar estas instalaciones y habilitar nuevas tomas eléctricas, una actuación que contará con un presupuesto de 245.942 euros.

La intervención permitirá mejorar tanto la imagen de uno de los espacios más emblemáticos del recinto histórico como las condiciones técnicas y de seguridad de los eventos que acoge a lo largo del año. El proyecto contempla la instalación de tomas y protecciones eléctricas permanentes, lo que evitará recurrir al tendido de cables provisionales por la plaza.

El concejal de Patrimonio, Tirso Leal, ha destacado este lunes que las obras dotarán al espacio de la infraestructura necesaria para desarrollar actividades culturales y eventos con mayores garantías. Además, ha señalado que la actuación permitirá eliminar "de forma definitiva" el impacto visual que genera el cableado existente en el entorno monumental.

El proyecto ha sido redactado por el ingeniero técnico de Obras Públicas Francisco Javier Macarrilla Méndez, de la empresa Macadam Ingenieros, y cuenta con un presupuesto base de licitación de 245.942,12 euros, IVA incluido.

Restauración del lienzo

Al mismo tiempo, el Consejo Rector también ha dado luz verde a la contratación de las obras para restaurar las pinturas decorativas originales de la fachada este del Ayuntamiento de Cáceres, orientada hacia el Foro de los Balbos. La intervención tiene un presupuesto de 100.804,65 euros y busca devolver al lienzo exterior su aspecto original.

Los trabajos se desarrollarán a partir del proyecto elaborado por el director técnico del Consorcio, Francisco Javier Sellers Bermejo, y se enmarcan en las actuaciones destinadas a conservar y recuperar los elementos patrimoniales del centro histórico cacereño.

Inversión en patrimonio

En conjunto, los dos proyectos aprobados suponen una inversión cercana a los 347.000 euros y permitirán mejorar dos espacios especialmente visibles y transitados: la plaza de Santa María y la fachada posterior del Palacio Consistorial.

En la misma sesión, el Consejo Rector del Consorcio ha aprobado de forma definitiva la memoria económica de cuentas correspondiente al ejercicio de 2025.