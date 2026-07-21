Cáceres recupera 17 viviendas abandonadas de Aldea Moret para destinarlas a alquiler social

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación la asistencia técnica necesaria para poner en marcha la rehabilitación de 17 viviendas municipales de Aldea Moret, repartidas entre las calles Río Vístula y Río Tíber y la plaza Primero de Mayo. La actuación permitirá recuperar inmuebles actualmente deteriorados para destinarlos a alquiler social, entre ellos una vivienda adaptada específicamente para personas mayores.

El concurso no corresponde todavía a la ejecución material de todas las reformas, sino a los trabajos técnicos necesarios para desarrollarlas: redacción de proyectos, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud durante las obras. Cuenta con un presupuesto de 30.763,93 euros.

Se trata de una serie de edificios que presentan desde hace varios meses un importante estado de degradación. Uno de ellos fue el que está justo al lado del inmueble cuya fachada entró en riesgo de colapso en noviembre del pasado año. Mientras que los vecinos de otro llevan años mostrando sus quejas por el deplorable estado del mismo.

Tres zonas de Aldea Moret

La contratación se divide en tres lotes. El primero corresponde a tres viviendas de la calle Río Vístula número 1 e incluye tanto la elaboración del proyecto como la dirección de las obras y la coordinación de seguridad. Su presupuesto asciende a 13.825,65 euros.

Una de las viviendas que se va a rehabilitar. / Ayuntamiento de Cáceres

El segundo lote contempla la dirección de la rehabilitación de seis viviendas situadas en Río Tíber número 8, por 7.317,67 euros. El tercero se centra en otras ocho viviendas municipales de la plaza Primero de Mayo, con un importe de 9.620,61 euros. Las empresas podrán optar a uno, varios o los tres lotes.

En el caso de Río Vístula, las viviendas seleccionadas están situadas en la planta baja, la segunda y la tercera del edificio. El presupuesto máximo previsto para las obras de estas tres casas alcanza los 158.923,57 euros, IVA incluido.

Una vivienda pensada para mayores

La actuación más singular se realizará en la vivienda de la planta baja de Río Vístula. El inmueble será redistribuido para mejorar su accesibilidad y quedará destinado a personas mayores. El proyecto reducirá barreras interiores, reorganizará las habitaciones y facilitará los desplazamientos por la casa.

Fotogalería | Aspecto que presenta el edificio de la calle Río Vístula, 1, en Cáceres /

Además, contará con una instalación domótica adaptada al perfil de sus futuros usuarios y con un sistema capaz de transmitir alertas en caso de urgencia o de que la persona necesite atención. El diseño de este mecanismo deberá consensuarse con el Instituto Municipal de Asuntos Sociales.

La cocina de una de las viviendas. / E. P.

También se colocarán rejas en las ventanas y se repararán desde el garaje inferior las redes de desagüe de la cocina y el baño. Los planos incluidos en el expediente muestran que la vivienda pasará de disponer de tres dormitorios y un pequeño trastero a contar con dos dormitorios más amplios y espacios de circulación más accesibles.

Instalaciones, ventanas y baños nuevos

Las reformas previstas abarcan la actualización de las instalaciones de gas y electricidad, la sustitución de cuadros eléctricos y mecanismos deteriorados, el traslado de los contadores de agua al exterior y la reparación de posibles averías.

También se renovarán ventanas, puertas, suelos, alicatados, falsos techos, sanitarios y griferías cuando sea necesario. Las casas recibirán una pintura completa y se retirarán los muebles, enseres, cascotes y revestimientos desprendidos que permanezcan en su interior.

Las fotografías incorporadas al expediente reflejan el estado actual de los inmuebles, con desconchones en los techos, revestimientos deteriorados, restos de obra y cocinas y cuartos de baño que necesitan una renovación profunda. El Ayuntamiento permitirá además que las constructoras ofrezcan como mejora el amueblamiento completo de las cocinas de las tres viviendas de Río Vístula, valorado en 18.270,78 euros pero sin coste adicional para las arcas municipales si se incluye en la oferta.

La intervención forma parte del Plan EDIL "Cáceres, la ciudad que queremos" y estará cofinanciada en un 85% por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Su objetivo es aumentar el parque público de alquiler y facilitar el acceso a una vivienda digna a los colectivos más vulnerables de la ciudad.