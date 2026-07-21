Una cadena internacional de pizzas aterriza en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres: ya buscan trabajadores

El olor a pizza recién salida del horno está a punto de llegar a la céntrica avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres, una calle que en los últimos meses ha sido noticia por el cierre de varios negocios. Esta vez, sin embargo, las novedades son positivas: una cadena internacional de pizzerías desembarcará en la ciudad y lo hará con su primer establecimiento en Extremadura.

Se trata de Papa John's, una de las mayores cadenas del sector en Estados Unidos. Un cartel colocado en el local, situado junto a la confluencia con la calle San Pedro de Alcántara, invita ya a los cacereños a escanear un código QR que dirige a un formulario de empleo.

Interior del local. / Pablo Parra

Además, la página web de la compañía confirma la apertura de un establecimiento en esa ubicación, ocupada durante al menos los últimos 17 años por una agencia de viajes. Por el momento, no ha trascendido la fecha de inauguración.

Luces y sombras en la zona

El entorno de San Pedro de Alcántara y la avenida Virgen de Guadalupe ha vivido un constante movimiento comercial en los últimos meses, con la llegada de nuevos negocios, pero también con el cierre de otros.

La cara más positiva la representa el restaurante Lateral, que abrió sus puertas en el local que muchos recuerdan como el antiguo 100 Montaditos y que los más veteranos identifican con el desaparecido cine Astoria. La cadena, presente en algunas de las zonas más exclusivas del país, desembarcó hace unos meses en Cáceres y, por el momento, su acogida está siendo buena.

Hay que remontarse algo más atrás para recordar la llegada de Santa Gloria, otra cadena dulce que aterrizó con fuerza en la ciudad y cuyo éxito llevó a abrir un segundo establecimiento meses después en la calle Pintores. Algo parecido ocurre con el café Astoria, conocido históricamente como el Gran Café y cuya renovación fue noticia hace solo unos meses.

Carlos Gil

La otra cara de la moneda la ofrece la propia avenida Virgen de Guadalupe. Hace apenas unos meses abrió una nueva carnicería que, sin embargo, apenas ha logrado consolidarse y ya luce un cartel anunciando su traspaso.

También tiene la persiana bajada la tapería Fez, de comida árabe-marroquí, que en su día fue el Mesón del Jamón.

La llegada de Papa John's supone ahora la incorporación de una marca internacional a una zona donde no cuenta con competencia directa, un movimiento que puede contribuir a revitalizar tanto la avenida como el comercio del barrio.