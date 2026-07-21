Diciembre de 1948: visitas institucionales en Cáceres y la labor solidaria de la Santa Infancia de Garrovillas

Durante el mes de diciembre de 1948, la actualidad estuvo marcada por la visita del director general de Archivos y Bibliotecas, Miguel Bordonau, quien el lunes 20 de diciembre acudió al Palacio de la Isla, situado en la plaza de la Concepción. El edificio se encontraba entonces en proceso de acondicionamiento con el objetivo de albergar las bibliotecas y los archivos municipal y provincial.

Durante su estancia, la autoridad visitó también la iglesia de Santiago y, tras completar su recorrido por la ciudad, emprendió por la tarde el regreso a Madrid.

Una iniciativa que movilizó a Garrovillas

Ese mismo año, meses antes, Garrovillas había celebrado el 21 de octubre la fiesta de la Santa Infancia, una jornada en la que destacó la importante labor desarrollada por Francisca Sánchez, considerada el alma de esta institución. Gracias a su dedicación, la Obra de los Negritos consiguió reunir a 943 niños y consolidar un fondo anual que superaba las 1.500 pesetas, reflejo del esfuerzo solidario y organizativo llevado a cabo en favor de la infancia.