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Un incendio en Cáceres arrasa en apenas media hora una gran parcela entre Aldea Moret y La Cañada

Bomberos del Infoex y el Sepei se han desplazado a la zona para sofocar las llamas y actualmente trabajan para refrescar la zona

Vídeo | Un incendio en Cáceres arrasa en apenas media hora una gran parcela entre Aldea Moret y La Cañada

Vídeo | Un incendio en Cáceres arrasa en apenas media hora una gran parcela entre Aldea Moret y La Cañada

Vídeo: Cedido | Foto: Carlos Gil

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La columna de humo se podía vislumbrar casi desde el centro de Cáceres y el susto para los vecinos ha sido enorme. Un incendio ha arrasado en apenas media hora una gran parcela que está ubicada entre las barriadas de Aldea Moret y La Cañada. A falta de confirmación oficial, no hay que lamentar daños materiales ni personales.

El incendio se ha originado en torno a las 14.30 horas y se ha propagado a gran velocidad por un terreno ubicado justo al lado de las vías del tren, entre las calles Logrosán, Malpartida de Cáceres y Larga.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado con rapidez los agentes del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) y el Plan Infoex, cuya base general está justo al lado de la zona quemada.

La labor de los bomberos ha consistido en controlar los perímetros para evitar que las llamas llegasen a naves empresariales o viviendas cercanas, ya que el gran pastizal que había en la parcela y las rachas de viento han provocado que en apenas 30 minutos el fuego hubiera quemado todo el terreno. También añaden los bomberos que había neumáticos y otros combustibles que han avivado el fuego.

Actualmente, el trabajo de los bomberos está consistiendo en refrescar la zona para evitar que el incendio pueda reactivarse y llegar a zonas donde queden comprometidas viviendas y zonas empresariales.

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El suceso ha provocado expectación porque el incendio se podía observar desde el área comercial de la carretera de Mérida, desde Aldea Moret y otros puntos de la ciudad. No ha sido necesaria la activación del nivel 1 de peligrosidad del Plan Infoex, pese a que el susto, las rachas de viento y la gran humareda han asustado a los vecinos de la ciudad.

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