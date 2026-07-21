El trío que conquistó los grandes escenarios con el laúd árabe lleva tu ayuda desde Cáceres a Palestina

La música servirá este domingo como vehículo de solidaridad con Palestina en los Jardines de Pedrilla. La Diputación de Cáceres, a través del área de Cultura, ha organizado un concierto benéfico en la ciudad que tendrá lugar a partir de las 22.30 horas. La actuación correrá a cargo de 'Le Trio Joubran', formación palestina integrada por los hermanos Samir, Wissam y Adnan Joubran, que llegará a la capital cacereña con motivo de su vigésimo aniversario como agrupación.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma Entradium a un precio de 5 euros, más gastos de gestión, mientras que toda la recaudación irá destinada a proyectos de acción humanitaria en este territorio.

Cartel del concierto solidario con Palestina. / Diputación de Cáceres

Trayectoria internacional

El grupo llegará a Cáceres con 'Vingt printemps' ('Veinte primaveras'), la gira con la que celebra dos décadas de trayectoria sobre los escenarios. La maestría de los tres hermanos con el laúd, su armonía sobre el escenario y su compromiso con la difusión de la cultura palestina y la defensa de los derechos humanos les han valido reconocimiento internacional.

Desde su fundación en 2003, han actuado en escenarios como el Olympia de París, el Carnegie Hall de Nueva York y la sede de las Naciones Unidas. También han colaborado con Roger Waters, han puesto música a poemas de Mahmoud Darwish y han participado en producciones cinematográficas como '5 cámaras rotas', nominada al Óscar al mejor documental en 2012.