Cita benéfica
El trío que conquistó los grandes escenarios con el laúd árabe lleva tu ayuda desde Cáceres a Palestina
Le Trio Joubran actuará a partir de las 22.30 horas y destinará íntegramente la recaudación a proyectos humanitarios
La música servirá este domingo como vehículo de solidaridad con Palestina en los Jardines de Pedrilla. La Diputación de Cáceres, a través del área de Cultura, ha organizado un concierto benéfico en la ciudad que tendrá lugar a partir de las 22.30 horas. La actuación correrá a cargo de 'Le Trio Joubran', formación palestina integrada por los hermanos Samir, Wissam y Adnan Joubran, que llegará a la capital cacereña con motivo de su vigésimo aniversario como agrupación.
Las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma Entradium a un precio de 5 euros, más gastos de gestión, mientras que toda la recaudación irá destinada a proyectos de acción humanitaria en este territorio.
Trayectoria internacional
El grupo llegará a Cáceres con 'Vingt printemps' ('Veinte primaveras'), la gira con la que celebra dos décadas de trayectoria sobre los escenarios. La maestría de los tres hermanos con el laúd, su armonía sobre el escenario y su compromiso con la difusión de la cultura palestina y la defensa de los derechos humanos les han valido reconocimiento internacional.
Desde su fundación en 2003, han actuado en escenarios como el Olympia de París, el Carnegie Hall de Nueva York y la sede de las Naciones Unidas. También han colaborado con Roger Waters, han puesto música a poemas de Mahmoud Darwish y han participado en producciones cinematográficas como '5 cámaras rotas', nominada al Óscar al mejor documental en 2012.
- Muere a los 69 años Mati Durán Escudero, condesa viuda de la Camorra
- La profesora que cambió Cáceres por el pueblo más pequeño de la provincia y escribió un libro mientras reformaba una casa de más de cien años
- La calle de Cáceres que lleva casi seis décadas esperando una salida da el primer paso: 'Es un fondo de saco que no tiene sentido
- Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
- Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
- Los nuevos inquilinos de la rotonda de Pinilla: una docena de conejos crece junto a la Ronda Norte de Cáceres
- El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial
- La Cofradía de la Montaña de Cáceres recupera el restaurante del santuario tras un largo litigio judicial