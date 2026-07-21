Obituario
Pesar en Cáceres por la muerte de Juan Díaz Méndez, el último hojalatero de Extremadura
Aprendió el oficio de niño junto a su padre en Torrejoncillo y dedicó su vida a preservar y enseñar las técnicas tradicionales del trabajo con latón y hojalata
El mundo de la artesanía extremeña lamenta la muerte de Juan Díaz Méndez, considerado el último hojalatero de Extremadura, cuya desaparición supone también la pérdida de uno de los oficios tradicionales con mayor arraigo en la región.
Díaz Méndez aprendió a trabajar el latón y la hojalata cuando todavía era un niño, acompañando a su padre en el taller familiar de Torrejoncillo. Allí adquirió los conocimientos, las técnicas y la destreza que mantuvo durante toda su vida y que lo convirtieron en uno de los últimos guardianes de esta actividad artesanal.
El artesano no solo destacó por su maestría, sino también por su voluntad de compartir todo lo que sabía. Según recuerda la Asociación Extremeña de Artesanía, disfrutaba recibiendo a quienes se acercaban para conocer su trabajo y explicando los secretos de un oficio transmitido durante generaciones.
"Con él se nos va la sapiencia y la maestría del último hojalatero y se extingue este oficio", ha lamentado la organización, que ha querido trasladar todo su cariño y apoyo a la familia del artesano.
La asociación ha despedido a Juan Díaz Méndez con un mensaje de gratitud por el legado material e inmaterial que deja en Extremadura: "Descansa en paz, Juan, y gracias por tanto que nos has regalado".
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