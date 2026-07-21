Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Obituario

Pesar en Cáceres por la muerte de Juan Díaz Méndez, el último hojalatero de Extremadura

Aprendió el oficio de niño junto a su padre en Torrejoncillo y dedicó su vida a preservar y enseñar las técnicas tradicionales del trabajo con latón y hojalata

Juan Díaz Méndez.

Juan Díaz Méndez. / Asociación Extremeña de Artesanía

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El mundo de la artesanía extremeña lamenta la muerte de Juan Díaz Méndez, considerado el último hojalatero de Extremadura, cuya desaparición supone también la pérdida de uno de los oficios tradicionales con mayor arraigo en la región.

Díaz Méndez aprendió a trabajar el latón y la hojalata cuando todavía era un niño, acompañando a su padre en el taller familiar de Torrejoncillo. Allí adquirió los conocimientos, las técnicas y la destreza que mantuvo durante toda su vida y que lo convirtieron en uno de los últimos guardianes de esta actividad artesanal.

El artesano no solo destacó por su maestría, sino también por su voluntad de compartir todo lo que sabía. Según recuerda la Asociación Extremeña de Artesanía, disfrutaba recibiendo a quienes se acercaban para conocer su trabajo y explicando los secretos de un oficio transmitido durante generaciones.

"Con él se nos va la sapiencia y la maestría del último hojalatero y se extingue este oficio", ha lamentado la organización, que ha querido trasladar todo su cariño y apoyo a la familia del artesano.

Noticias relacionadas y más

La asociación ha despedido a Juan Díaz Méndez con un mensaje de gratitud por el legado material e inmaterial que deja en Extremadura: "Descansa en paz, Juan, y gracias por tanto que nos has regalado".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 69 años Mati Durán Escudero, condesa viuda de la Camorra
  2. La profesora que cambió Cáceres por el pueblo más pequeño de la provincia y escribió un libro mientras reformaba una casa de más de cien años
  3. La calle de Cáceres que lleva casi seis décadas esperando una salida da el primer paso: 'Es un fondo de saco que no tiene sentido
  4. Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
  5. Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
  6. Los nuevos inquilinos de la rotonda de Pinilla: una docena de conejos crece junto a la Ronda Norte de Cáceres
  7. El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial
  8. La Cofradía de la Montaña de Cáceres recupera el restaurante del santuario tras un largo litigio judicial

Pesar en Cáceres por la muerte de Juan Díaz Méndez, el último hojalatero de Extremadura

Pesar en Cáceres por la muerte de Juan Díaz Méndez, el último hojalatero de Extremadura

Agencias e inteligencia artificial, la alianza que marcará el futuro de los viajes en Cáceres: "La IA es una gran aliada"

Agencias e inteligencia artificial, la alianza que marcará el futuro de los viajes en Cáceres: "La IA es una gran aliada"

De la Frutería Guerra al taller de Guti: un paseo por la calle Julián Murillo de Cáceres, el célebre pediatra

De la Frutería Guerra al taller de Guti: un paseo por la calle Julián Murillo de Cáceres, el célebre pediatra

Cáceres eliminará el cableado de la plaza de Santa María y recuperará las pinturas de la fachada del ayuntamiento

Cáceres eliminará el cableado de la plaza de Santa María y recuperará las pinturas de la fachada del ayuntamiento

Tres citas culturales imprescindibles para disfrutar de Cáceres: cuentos, musicales y flamenco

Tres citas culturales imprescindibles para disfrutar de Cáceres: cuentos, musicales y flamenco

Diciembre de 1948: visitas institucionales en Cáceres y la labor solidaria de la Santa Infancia de Garrovillas

Diciembre de 1948: visitas institucionales en Cáceres y la labor solidaria de la Santa Infancia de Garrovillas

El trabajador social que da voz a una lengua viva del norte de Cáceres: "No pretendo agradar a todo el mundo, sino ser fiel a mi tierra"

El trabajador social que da voz a una lengua viva del norte de Cáceres: "No pretendo agradar a todo el mundo, sino ser fiel a mi tierra"

El antiguo cuartel y hospital militar de Cáceres que dio nombre a uno de los negocios textiles más emblemáticos de la ciudad: el Requeté

Tracking Pixel Contents