Tres citas culturales imprescindibles para disfrutar de Cáceres: cuentos, musicales y flamenco

Tres opciones diversas para disfrutar de la cultura en la ciudad.

Cuentacuentos de verano para disfrutar en familia

La Biblioteca Pública de Cáceres celebrará este miércoles 22 de julio una nueva sesión de su programación de verano con un cuentacuentos infantil dirigido a los más pequeños y sus familias. La actividad tendrá lugar de 12.00 a 13.00 horas en la sede de la biblioteca, situada en la calle Alfonso IX, 26, y ofrecerá una propuesta llena de historias, imaginación y diversión para acercar la lectura al público infantil durante las vacaciones estivales. Una oportunidad para disfrutar de los cuentos como herramienta de aprendizaje y entretenimiento en un espacio cultural abierto a todos los públicos.

'Sonrisas y Lágrimas, El Musical' llega a la Plaza de Toros

La magia del teatro musical llegará a la Plaza de Toros con Sonrisas y Lágrimas, El Musical, una nueva producción de Theatre Properties que invita al público a revivir uno de los grandes clásicos de la historia del género. La cita será el próximo sábado 5 de septiembre a las 22.00 horas, en la pista de la Plaza de Toros, con entradas a un precio de 32 euros.

Bajo la dirección de Silvia Villaú, el espectáculo destaca por una puesta en escena de gran formato, una cuidada escenografía y la emoción de una historia que ha conquistado a generaciones. El montaje recrea con detalle la Austria de los años treinta, trasladando al espectador a escenarios tan emblemáticos como el convento, la villa de la familia Von Trapp y los majestuosos paisajes de los Alpes. La obra narra la historia de María, una joven novicia llena de energía y amor por la música que llega al hogar del estricto capitán Von Trapp para cuidar de sus siete hijos. Su carácter alegre y su forma de entender la vida transformarán una casa marcada por la disciplina en un espacio lleno de canciones, alegría y nuevos vínculos familiares, mientras el contexto histórico europeo comienza a cambiar. Con las inolvidables composiciones de Rodgers & Hammerstein y una historia cargada de emoción, humor y sensibilidad, 'Sonrisas y Lágrimas, El Musical' se presenta como una propuesta cultural ideal para disfrutar en familia y reencontrarse con un clásico universal.

'Los Vivancos Live' llega al Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos acogerá el próximo 12 de septiembre a las 21.00 horas el espectáculo 'Los Vivancos Live', una propuesta que combina danza, música y una puesta en escena espectacular de la mano de una de las compañías más reconocidas del panorama internacional. El grupo presenta un show en el que el flamenco se fusiona con diferentes estilos musicales y disciplinas artísticas, ofreciendo una experiencia cargada de energía, virtuosismo y emoción. Con una cuidada coreografía, una potente interpretación musical y el inconfundible sello de Los Vivancos, el público podrá disfrutar de un espectáculo único que ha conquistado escenarios de todo el mundo. 'Los Vivancos Live' destaca por su mezcla de tradición y modernidad, llevando el arte flamenco a una nueva dimensión a través de la danza, la percusión, la acrobacia y una gran puesta en escena.