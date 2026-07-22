La apuesta de la cacereña Marta Gandín para acercar la psicología al mundo rural: "Quiero facilitar el acceso a los servicios de salud mental"

Marta Gandín, psicóloga con consulta en Cáceres, ha dado un nuevo paso en su compromiso por acercar la atención psicológica a todos los territorios con la apertura de una segunda consulta en Torrejoncillo, un municipio de la provincia cacereña con 2.700 habitantes. Con esta iniciativa, la profesional pretende facilitar el acceso a los servicios de salud mental en el entorno rural y contribuir a que las personas que viven en pueblos puedan recibir acompañamiento psicológico sin necesidad de desplazarse a las ciudades.

Torrejoncillo como nuevo punto de atención psicológica

"La idea surgió a raíz de atender a personas de diferentes pueblos, especialmente de localidades cercanas a Torrejoncillo, mi pueblo. Muchas de ellas tenían que desplazarse hasta Cáceres para poder acudir a consulta, y me di cuenta de que esta situación se repetía con muchas otras personas que viven en zonas rurales y que, para recibir atención psicológica, deben trasladarse a ciudades como Cáceres o Plasencia. Fue entonces cuando empecé a reflexionar sobre la falta de profesionales de la psicología en los pueblos y sobre la dificultad que supone acercar este servicio a quienes no viven cerca de un núcleo urbano. Además, no todas las personas quieren o se sienten cómodas con la atención online, por lo que consideré necesario ofrecer una alternativa presencial más cercana y accesible. Así fue como nació la idea de abrir una consulta en Torrejoncillo, con el objetivo de acercar la psicología al entorno rural y facilitar que más personas puedan cuidar de su salud mental sin que la distancia sea un impedimento. Después de darle forma al proyecto, finalmente llegó el momento de abrir el despacho", explica.

Romper el estigma de acudir al psicólogo en los pueblos

Por otro lado, la experta señala que en los entornos rurales todavía persiste cierto estigma alrededor de acudir al psicólogo. Muchas personas sienten preocupación por el qué dirán, por si alguien les ve entrando en consulta o por cómo puede interpretarlo su entorno más cercano. Sin embargo, su objetivo con esta iniciativa también pasa por romper con esa percepción y normalizar el cuidado de la salud mental. En este sentido, defiende que acudir a un profesional de la psicología debería entenderse con la misma naturalidad que acudir a otros especialistas.

"Al igual que vamos al fisioterapeuta cuando tenemos una dolencia física, ir al psicólogo no significa estar loco, sino cuidar de nuestro bienestar emocional y pedir ayuda cuando lo necesitamos. Actualmente organizo mi agenda de manera que pueda concentrar las citas de Torrejoncillo en un mismo día. En algunas ocasiones hago la jornada de mañana en Cáceres y por la tarde me desplazo hasta allí para atender a mis pacientes. La acogida está siendo positiva y estoy contenta con la respuesta que está teniendo la apertura del despacho. Aun así, los meses de verano suelen ser una época más complicada para la psicología, ya que muchas personas cambian sus rutinas o posponen sus citas. Por eso, de cara al mes de septiembre, mi intención es dar a conocer mucho más este nuevo espacio y que más personas sepan que cuentan con un servicio de atención psicológica cercano en el entorno rural".