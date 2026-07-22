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Sanidad

Los bebés más vulnerables de Cáceres estrenarán nuevos monitores en la UCI del hospital San Pedro de Alcántara

La inversión permitirá recuperar la conexión con la central de monitorización en cuatro puestos de la UCI neonatal que habían quedado desconectados debido a la obsolescencia de los equipos que utilizaban, algunos adquiridos entre 2007 y 2008

Imagen de un bebé en una UCI neonatal.

Imagen de un bebé en una UCI neonatal. / Pequeños grandes héroes

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Pablo Parra

Cáceres

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Universitario San Pedro de Alcántara de Cáceres contará con cuatro nuevos monitores para reforzar la atención a los recién nacidos ingresados. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha impulsado la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de estos equipos, una actuación que supondrá una inversión de 49.819,40 euros.

La renovación responde a un problema detectado en la unidad. Según el informe justificativo del contrato, cuatro de los puestos de la UCI neonatal habían perdido la conexión con la central de monitorización debido a la obsolescencia de los equipos que utilizaban, algunos adquiridos entre 2007 y 2008. Esta situación hacía necesaria la incorporación de nuevos dispositivos compatibles con el sistema existente.

Los nuevos equipos permitirán recuperar la monitorización centralizada de los cuatro puestos afectados, un sistema fundamental en una unidad neonatal, donde los profesionales sanitarios controlan de forma continua parámetros como la frecuencia cardiaca, la respiración o la saturación de oxígeno de los bebés ingresados.

Inversión de casi 50.000 euros

El contrato contempla un único lote e incluye tanto el suministro como la instalación y la puesta en marcha de los cuatro monitores. El presupuesto base asciende a 41.173,06 euros sin IVA, lo que eleva la inversión hasta los 49.819,40 euros con impuestos incluidos.

Además, el adjudicatario deberá completar la entrega e instalación de los equipos en un plazo máximo de 15 días desde la formalización del contrato.

Contrato por razones técnicas

El SES ha optado por tramitar este expediente mediante un procedimiento negociado sin publicidad. El informe señala que la elección se debe a razones técnicas, ya que la compatibilidad con la central de monitorización existente obliga a instalar equipos de la misma marca, al no existir alternativas compatibles con otros fabricantes.

Noticias relacionadas y más

La empresa Philips Ibérica será la encargada de suministrar los monitores, al tratarse del único proveedor que puede garantizar la integración con el sistema de monitorización ya implantado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Universitario San Pedro de Alcántara.

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