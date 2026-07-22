Economía
Bizum se suma a las opciones de pago en comercios tradicionales de Cáceres
La plataforma de pagos Worldline ha integrado BizumPay en su infraestructura omnicanal, permitiendo a los comercios físicos de Cáceres aceptar pagos móviles
Bizum ya no se limita a las transferencias entre particulares o a las compras por internet. Los comercios físicos de Cáceres que trabajan con la plataforma de pagos de Worldline pueden aceptar desde mayo pagos mediante Bizum en sus propios establecimientos, después de que la compañía haya integrado el servicio BizumPay en su infraestructura omnicanal.
La medida permite que los clientes puedan abonar sus compras en una tienda física mediante una herramienta que ya utilizan habitualmente en sus teléfonos móviles. No obstante, su implantación no es automática en todos los negocios de la ciudad, sino que depende de que cada establecimiento opere con Worldline e incorpore este método a sus sistemas de cobro.
Movilidad
La compañía pretende así trasladar al comercio tradicional una modalidad que ya está ampliamente extendida en las tiendas digitales. El objetivo es reducir los pasos necesarios para completar una compra y ofrecer al consumidor las mismas opciones de pago tanto en internet como frente al mostrador.
Según los datos facilitados por Worldline, los métodos de pago locales preferidos por los consumidores pueden superar el 97% de operaciones completadas con éxito, algo que, según la empresa, contribuye a reducir el abandono del proceso de compra y a mejorar la conversión, especialmente en negocios con un elevado volumen de operaciones.
Una misma plataforma para todos los canales
La integración de BizumPay se suma a otras alternativas ya disponibles, como las tarjetas bancarias, las carteras digitales y distintos métodos de pago internacionales. Los comerciantes pueden gestionar todas estas modalidades desde una única infraestructura, tanto en sus tiendas físicas como en sus páginas de comercio electrónico o en puntos de venta de autoservicio.
"Los consumidores ya no diferencian entre el comercio online y el físico: esperan la misma simplicidad en cualquier canal", ha señalado el responsable de Retail Iberia de Worldline, Jaume Llinás, quien considera que la llegada de Bizum a las tiendas permite reducir la distancia entre ambos entornos.
La empresa enmarca este lanzamiento en la transformación del sistema europeo de pagos, marcado por el crecimiento de las operaciones instantáneas y las carteras digitales. Worldline cuenta con más de 1,2 millones de clientes y registró unos ingresos de 4.000 millones de euros durante 2025, según la información aportada por la propia compañía.
- Muere a los 69 años Mati Durán Escudero, condesa viuda de la Camorra
- La profesora que cambió Cáceres por el pueblo más pequeño de la provincia y escribió un libro mientras reformaba una casa de más de cien años
- La calle de Cáceres que lleva casi seis décadas esperando una salida da el primer paso: 'Es un fondo de saco que no tiene sentido
- Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
- Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
- Los nuevos inquilinos de la rotonda de Pinilla: una docena de conejos crece junto a la Ronda Norte de Cáceres
- El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial
- La Cofradía de la Montaña de Cáceres recupera el restaurante del santuario tras un largo litigio judicial