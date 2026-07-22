Cáceres amplía su oferta de ocio con música, artes escénicas y espectáculos familiares

Diversas opciones culturales para todos los públicos en la ciudad.

El Auditorio Paco Martín acoge una nueva edición de 'Versarte Jam'

El Auditorio Paco Martín, en el Parque del Príncipe de Cáceres, será el escenario el próximo jueves 23 de julio de una nueva edición de Versarte Jam, una propuesta cultural que reunirá música en directo, pintura, ilustración, performance y poesía en un espacio de creación compartida al aire libre. Durante la jornada, artistas y público convivirán en una experiencia abierta y participativa, en la que la improvisación y el intercambio de ideas serán los protagonistas. El entorno natural del parque formará parte de la propuesta, reforzando el valor de los espacios públicos como lugares de encuentro y acceso a la cultura. Organizada por Espacio Belleartes y la Asociación Cultural Texere, la cita se celebrará de 20.00 a 01.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Rural Labs 2026 culmina con la presentación de 'Calla' en Cáceres

La residencia artística Rural Labs 2026 celebra su muestra final con 'Calla', la nueva creación de la artista residente Séverine Berthias, de la compañía francesa Descousus (Blois). La obra se presentará el 23 de julio, a las 23.00 horas, en el Foro de los Balbos, y el 24 de julio en la Asociación Mudarte, con entrada gratuita. 'Calla' es una propuesta escénica que combina teatro, música, danza y artes plásticas para explorar los lazos culturales entre África, España y América, poniendo en valor el mestizaje y la riqueza de un patrimonio compartido.

La Asociación Mudarte invita a toda la ciudadanía a disfrutar de esta muestra, resultado del proceso de creación desarrollado durante Rural Labs 2026 y agradece el apoyo de Cáceres Cultura 2031, Séverine Berthias, la compañía Descousus y todas las personas que han hecho posible esta nueva edición.

'La Fiesta de Mickey Mouse' llega al Palacio de Congresos de Cáceres

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 17 de octubre, a las 18.00 horas, el espectáculo familiar La Fiesta de Mickey Mouse, una propuesta pensada para que pequeños y mayores disfruten de una tarde llena de música, baile y diversión. Las entradas tienen un precio de 13 euros, ofreciendo una oportunidad para vivir en familia un espectáculo protagonizado por uno de los personajes más queridos del universo infantil.