Agenda cultural
Cáceres amplía su oferta de ocio con música, artes escénicas y espectáculos familiares
La iniciativa 'Versarte Jam' en el Auditorio Paco Martín busca la creación compartida y la improvisación entre artistas y público
Diversas opciones culturales para todos los públicos en la ciudad.
El Auditorio Paco Martín acoge una nueva edición de 'Versarte Jam'
El Auditorio Paco Martín, en el Parque del Príncipe de Cáceres, será el escenario el próximo jueves 23 de julio de una nueva edición de Versarte Jam, una propuesta cultural que reunirá música en directo, pintura, ilustración, performance y poesía en un espacio de creación compartida al aire libre. Durante la jornada, artistas y público convivirán en una experiencia abierta y participativa, en la que la improvisación y el intercambio de ideas serán los protagonistas. El entorno natural del parque formará parte de la propuesta, reforzando el valor de los espacios públicos como lugares de encuentro y acceso a la cultura. Organizada por Espacio Belleartes y la Asociación Cultural Texere, la cita se celebrará de 20.00 a 01.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.
Rural Labs 2026 culmina con la presentación de 'Calla' en Cáceres
La residencia artística Rural Labs 2026 celebra su muestra final con 'Calla', la nueva creación de la artista residente Séverine Berthias, de la compañía francesa Descousus (Blois). La obra se presentará el 23 de julio, a las 23.00 horas, en el Foro de los Balbos, y el 24 de julio en la Asociación Mudarte, con entrada gratuita. 'Calla' es una propuesta escénica que combina teatro, música, danza y artes plásticas para explorar los lazos culturales entre África, España y América, poniendo en valor el mestizaje y la riqueza de un patrimonio compartido.
La Asociación Mudarte invita a toda la ciudadanía a disfrutar de esta muestra, resultado del proceso de creación desarrollado durante Rural Labs 2026 y agradece el apoyo de Cáceres Cultura 2031, Séverine Berthias, la compañía Descousus y todas las personas que han hecho posible esta nueva edición.
'La Fiesta de Mickey Mouse' llega al Palacio de Congresos de Cáceres
El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 17 de octubre, a las 18.00 horas, el espectáculo familiar La Fiesta de Mickey Mouse, una propuesta pensada para que pequeños y mayores disfruten de una tarde llena de música, baile y diversión. Las entradas tienen un precio de 13 euros, ofreciendo una oportunidad para vivir en familia un espectáculo protagonizado por uno de los personajes más queridos del universo infantil.
- Muere a los 69 años Mati Durán Escudero, condesa viuda de la Camorra
- La profesora que cambió Cáceres por el pueblo más pequeño de la provincia y escribió un libro mientras reformaba una casa de más de cien años
- La calle de Cáceres que lleva casi seis décadas esperando una salida da el primer paso: 'Es un fondo de saco que no tiene sentido
- Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
- Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
- Los nuevos inquilinos de la rotonda de Pinilla: una docena de conejos crece junto a la Ronda Norte de Cáceres
- El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial
- La Cofradía de la Montaña de Cáceres recupera el restaurante del santuario tras un largo litigio judicial