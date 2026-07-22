SOS de los científicos que llegan a Cáceres: "Necesitamos una red de viviendas que responda a nuestras necesidades"

Este miércoles ha vuelto a ponerse de manifiesto uno de los grandes problemas que atraviesa la provincia de Cáceres: el acceso a la vivienda. Una realidad que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para estudiantes e investigadores que llegan a la ciudad y que, según advierten desde distintos ámbitos, resta atractivo a la hora de atraer talento procedente de otras regiones o del extranjero.

Ante esta situación, la Diputación de Cáceres estudia impulsar una red de alojamientos científicos que facilite la estancia temporal de investigadores vinculados a los principales centros de investigación de la capital. El proyecto ha sido elaborado por investigadores de la Universidad de Extremadura y plantea crear una infraestructura de alojamiento destinada a científicos que desarrollen estancias temporales en Cáceres.

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión con el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, Enrique Hernández y con el director científico del Centro Ibérico de Almacenamiento Energético (Ciiae), Breogán Pato Doldán para conocer el proyecto.

Una necesidad que trasciende a la universidad

Morales explicó que la iniciativa responde a una necesidad detectada tras la puesta en marcha del Ciiae, una infraestructura científica llamada a atraer investigadores nacionales e internacionales.

En este contexto, consideró prioritario "garantizar que quienes lleguen a desarrollar proyectos de investigación dispongan de un alojamiento adecuado y asequible", evitando que la dificultad para encontrar vivienda limite el potencial del centro.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en la reunión con representantes del Ciiae y la UEx. / Cedida a El Periódico Extremadura

Morales destacó que, aunque el proyecto se ubica en la ciudad de Cáceres, su repercusión va mucho más allá de la capital, ya que fortalecer la investigación supone generar oportunidades para toda la provincia y consolidar un polo científico con impacto regional y nacional.

Por ello avanzó que la Diputación estudia asumir la financiación de una propuesta cuyo coste inicial rondaría los 12.000 o 13.000 euros, una cantidad que calificó de "asumible" si finalmente se concreta su viabilidad.

Investigadores que no encuentran dónde vivir

El origen de la propuesta parte de una problemática que los propios grupos de investigación llevan años padeciendo. En este sentido, Hernández explicó que las dificultades afectan especialmente a los investigadores visitantes que realizan estancias de dos o tres meses, un periodo para el que resulta complicado encontrar viviendas con precios razonables.

Según expuso, el mercado ofrece principalmente apartamentos turísticos o alquileres de larga duración, dos opciones que "no responden a las necesidades de quienes llegan únicamente para desarrollar proyectos científicos".

El profesor señaló que esta situación repercute especialmente en doctorandos e investigadores predoctorales, muchos de ellos procedentes de otros países y con recursos económicos limitados, aunque recordó que el problema también afecta a investigadores consolidados que participan en programas internacionales de excelencia. A ello se suma la dificultad añadida de quienes se desplazan temporalmente manteniendo su residencia habitual en otra ciudad o incluso viajan acompañados por sus familias.

Una red de alojamientos para atraer talento

La propuesta presentada plantea comenzar con una solución modesta pero escalable. La idea inicial pasa por habilitar dos plazas de alojamiento simultáneas destinadas a científicos visitantes, con el objetivo de garantizar que exista un recurso estable y disponible durante todo el año para quienes lleguen a Cáceres a desarrollar proyectos de investigación.

A partir de ese primer paso, los impulsores del proyecto proponen establecer acuerdos con residencias universitarias, colegios mayores u otras entidades que permitan ampliar progresivamente la capacidad de acogida conforme aumente la demanda.

Hernández explicó que el objetivo no es adquirir viviendas, sino "crear una red que permita disponer de alojamientos adaptados a las necesidades" de investigadores que permanecen en la ciudad durante periodos de entre dos y seis meses.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en la reunión con representantes del Ciiae y la UEx. / Cedida a El Periódico Extremadura

Según indicó, este tipo de estancias requiere apartamentos equipados, con conexión a internet y espacios que permitan desarrollar una vida cotidiana con normalidad, unas características difíciles de encontrar en el mercado actual sin asumir costes muy elevados.

El profesor recordó que la movilidad científica forma parte del funcionamiento habitual de la investigación internacional. La llegada de especialistas procedentes de otros países no solo contribuye al desarrollo de nuevos proyectos, sino que favorece el intercambio de conocimiento, la creación de redes de colaboración y la proyección exterior de los centros de investigación. En su opinión, facilitar esa acogida supone "invertir también en el futuro científico de la provincia".

Un problema que afecta a toda la ciudad

Aunque la iniciativa nace vinculada al ámbito científico, sus promotores consideran que pone de relieve una dificultad mucho más amplia. Hernández señaló que Extremadura atraviesa un problema generalizado de acceso a la vivienda, una situación que afecta igualmente a estudiantes universitarios, investigadores y profesionales que llegan temporalmente a la región.

A su juicio, mejorar la capacidad de alojamiento contribuiría a fortalecer un ecosistema científico que ya cuenta con infraestructuras de referencia internacional, pero que necesita resolver este obstáculo para seguir creciendo.

Actualmente, el Ciiae reúne a más de un centenar de investigadores, mientras que la Universidad de Extremadura suma cerca de un millar de personas dedicadas a la investigación en la provincia. Una capacidad que, según los impulsores de la propuesta, convierte a Cáceres en "un foco de atracción para científicos de todo el mundo", siempre que puedan encontrar unas condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo.

Ciencia para impulsar el territorio

La Diputación de Cáceresconsidera que respaldar esta iniciativa va más allá de ofrecer un alojamiento temporal. La institución entiende que reforzar la capacidad investigadora de la provincia supone favorecer la llegada de inversión, conocimiento y nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

En ese sentido, Morales defendió que apoyar proyectos surgidos del Consejo de Políticas Públicas forma parte de la estrategia provincial para convertir las necesidades detectadas por la sociedad en soluciones concretas.

Si finalmente la propuesta sale adelante, Cáceres podría dar el primer paso hacia un modelo de acogida científica todavía poco habitual en España. Un proyecto discreto en su dimensión inicial, pero con la ambición de convertirse en una herramienta para atraer talento, fortalecer la investigación y demostrar que resolver un problema tan cotidiano como encontrar una vivienda también puede convertirse en una forma de construir el futuro de un territorio.