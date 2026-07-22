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Movilidad

Cambios en el tráfico y bus urbano de Cáceres este jueves por obras de asfaltado

Los trabajos obligan a suprimir dos paradas de la línea 2 de autobús

Calle Gabino Muriel de Cáceres.

Calle Gabino Muriel de Cáceres. / MAM

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Los trabajos de asfaltado previstos en la calle Gabino Muriel de Cáceres obligarán a cortar el tráfico este jueves 23 de julio y provocarán cambios temporales en el recorrido de la línea 2 del autobús urbano.

Mientras permanezca interrumpida la circulación, quedarán suprimidas la parada número 47, situada en la avenida Isabel de Moctezuma, a la altura del número 15, y la parada número 48, ubicada en la misma avenida frente al Colegio de Enfermería.

Gabino Muriel, corta pero con toda la historia de Cáceres

Gabino Muriel, corta pero con toda la historia de Cáceres

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Gabino Muriel, corta pero con toda la historia de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Como alternativas, los usuarios podrán utilizar la parada 46, frente al Palacio de Congresos; la parada 279, situada en la calle Atahualpa, junto a la iglesia; y la parada 105, en la avenida Antonio Hurtado, a la altura del cruce con la calle Médico Sorapán.

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La modificación se mantendrá únicamente mientras duren el corte de tráfico y los trabajos de asfaltado. La empresa de transporte urbano recomienda consultar sus canales de información y la aplicación Vectalia Cáceres para conocer posibles novedades.

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