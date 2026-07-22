Cambios en el tráfico y bus urbano de Cáceres este jueves por obras de asfaltado

Los trabajos de asfaltado previstos en la calle Gabino Muriel de Cáceres obligarán a cortar el tráfico este jueves 23 de julio y provocarán cambios temporales en el recorrido de la línea 2 del autobús urbano.

Mientras permanezca interrumpida la circulación, quedarán suprimidas la parada número 47, situada en la avenida Isabel de Moctezuma, a la altura del número 15, y la parada número 48, ubicada en la misma avenida frente al Colegio de Enfermería.

Gabino Muriel, corta pero con toda la historia de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Como alternativas, los usuarios podrán utilizar la parada 46, frente al Palacio de Congresos; la parada 279, situada en la calle Atahualpa, junto a la iglesia; y la parada 105, en la avenida Antonio Hurtado, a la altura del cruce con la calle Médico Sorapán.

La modificación se mantendrá únicamente mientras duren el corte de tráfico y los trabajos de asfaltado. La empresa de transporte urbano recomienda consultar sus canales de información y la aplicación Vectalia Cáceres para conocer posibles novedades.