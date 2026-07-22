La estatua de Cáceres que también quiso celebrar el Mundial: ¿orgullo espontáneo o alteración del patrimonio?

Ganar un Mundial altera muchas cosas. Cambia el estado de ánimo de un país, llena las calles de celebraciones y, en el caso de Cáceres, también deja su huella en el patrimonio de la ciudad. Igual que ocurre cada vez que cientos de personas acaban bañándose en el estanque de El Rodeo, hay otra tradición no escrita que suele repetirse cuando llega una gran alegría colectiva: 'tunear' la estatua ecuestre de Hernán Cortés.

La escultura, situada entre la avenida del mismo nombre y la de Clara Campoamor, amaneció tras la victoria de España con una bandera nacional anudada al cuello. Allí continúa varios días después, llamando la atención de las miles de personas que pasan junto a uno de los monumentos más emblemáticos de la capital cacereña.

¿Orgullo espontáneo o alteración del patrimonio?

La obra, inaugurada en 1986 y realizada por el escultor Enrique Pérez Comendador (autor también de la estatua de San Pedro de Alcántara de Santa María), se ha convertido de forma inesperada en protagonista de un pequeño debate ciudadano: ¿es una forma espontánea de celebrar un acontecimiento histórico o un uso inadecuado del patrimonio público? Las respuestas cambian casi tanto como las personas a las que se les pregunta.

"A mí que le pongan la bandera o no, sinceramente, me da igual", comenta un vecino. "A mí estas cosas ni me van ni me vienen. Solo sé que los fachas estarán contentos porque han podido llevar la pulserita de España sin que se les diga nada", añade entre risas antes de continuar su camino.

Galería | Hernán Cortés sigue celebrando el Mundial de España en Cáceres / Pablo Parra

No todos lo ven igual. Para muchos, la bandera no supone ningún problema porque entienden que forma parte de una celebración excepcional. "Yo la dejaría unos días más. No está haciendo daño a la estatua y representa la alegría que hemos vivido todos", afirma un hombre que pasea por la zona.

Una joven comparte esa misma visión. "Hay momentos que unen a todo el país y un Mundial es uno de ellos. Me parece una imagen bonita y, además, es algo temporal".

Unos se suben, otros defienden su conservación

Otros apelan incluso a la costumbre, ya que es "muy común" celebrar las cosas en la ciudad "subiéndose al Caballo". "Ya pasó con el ascenso del Cáceres a la ACB y recuerdo que hace años también le pusieron una bufanda del Diocesano que estuvo allí varias semanas", explica un vecino, para quien este tipo de gestos forman parte de la manera que tiene la ciudad de exteriorizar sus alegrías.

En el lado contrario aparecen quienes creen que cualquier monumento público debe mantenerse al margen de este tipo de intervenciones. "Las estatuas están para conservarlas, no para utilizarlas como soporte de celebraciones", sostiene una mujer.

Galería | Hernán Cortés sigue celebrando el Mundial de España en Cáceres / Pablo Parra

Lo cierto es que la estatua de Hernán Cortés lleva décadas formando parte del paisaje cotidiano de Cáceres y también de muchas de sus celebraciones. En ocasiones ha aparecido con bufandas de equipos deportivos, banderas o distintos elementos colocados por vecinos de forma espontánea. Nunca durante demasiado tiempo, pero sí el suficiente para convertirse en una imagen reconocible de determinados momentos de alegría colectiva.

Mientras tanto, la bandera continúa luciendo sobre el conquistador extremeño. Para unos, simboliza el orgullo compartido por una segunda estrella que quedará para la historia del fútbol español. Para otros, recuerda que incluso los gestos más espontáneos pueden abrir un debate sobre los límites entre la celebración y el respeto al patrimonio.