Fraternidad-Muprespa reconoce la trayectoria de Municio y Mayares

Fraternidad-Muprespa ha reconocido la trayectoria y fidelidad profesional de Munucio y Mayares, firma integrada en el Grupo Mayares Asesores, durante la celebración de su Junta General Ordinaria, en un acto institucional celebrado en el Hotel Villa Real de Madrid. La mutua distinguió únicamente a cinco asesores de toda España, procedentes de las localidades de Lleida, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Tomelloso, Toledo y Cáceres, en reconocimiento a su compromiso, fidelidad y trayectoria profesional. La distinción sitúa a Munucio y Mayares entre un reducido grupo de despachos que han recibido este reconocimiento a nivel nacional.

Para el Grupo Mayares Asesores, este reconocimiento constituye un respaldo al modelo de trabajo desarrollado durante años. El grupo presta servicios de asesoramiento laboral, fiscal, contable y mercantil, contando además con el apoyo de Dereccho Abogados, despacho socio del grupo y responsable de su área jurídica. Esta colaboración permite ofrecer una respuesta coordinada y especializada ante las necesidades legales y empresariales de sus clientes.

Tanto Mayares Asesores como Dereccho Abogados cuentan con sedes en Guadalajara, Toledo, Cáceres y Alcuéscar, desde las que prestan asesoramiento a clientes de toda Extremadura y del resto del territorio nacional, combinando la atención personalizada con una creciente implantación en el ámbito digital.

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José Miguel Campos Parra, director de Dereccho Abogados, ha destacado que ‹este reconocimiento es el reflejo de muchos años de trabajo serio y constante, pero, sobre todo, de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Nos anima a seguir apostando por un modelo de asesoramiento integral en el que la excelencia técnica y el trato cercano vayan siempre de la mano›.