Así se invertirán, pueblo a pueblo, los 20 millones del plan de la Diputación de Cáceres

Calles, redes de abastecimiento y saneamiento, parques, instalaciones deportivas, edificios municipales, alumbrado o caminos. El Plan Extraordinario de la Diputación de Cáceres de 2026 distribuirá exactamente 19.930.129,20 euros entre 229 entidades locales de la provincia para financiar inversiones y gastos vinculados con los servicios municipales.

La mayor parte del dinero, 15.895.896,20 euros, se destinará a obras, mientras que los 4.034.233 euros restantes cubrirán gasto corriente. La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia ordena el pago anticipado del 100% de las aportaciones y fija el 31 de octubre de 2028 como fecha límite para ejecutar y recibir las obras. La justificación deberá presentarse antes del 31 de diciembre de ese año.

La relación oficial identifica el importe total, la parte correspondiente a gasto corriente y la reservada a inversiones. En muchos casos, sin embargo, el BOP solo ofrece una categoría general para las obras y no concreta todavía la intervención exacta ni el concepto al que se dedicará el gasto corriente.

El reparto completo por orden alfabético

Abadía (67.117,80 euros): 23.491,23 para gasto corriente y 43.626,57 para obras de gestión del patrimonio.

Abertura (67.552,20 euros): todo para obras de gestión del patrimonio.

Acebo (71.389,40 euros): todo para vías públicas.

Acehuche (75.624,80 euros): 26.468,68 para gasto corriente y 49.156,12 para vías públicas, bibliotecas y archivos.

Aceituna (71.298,90 euros): 24.954,61 para gasto corriente y 46.344,29 para asistencia social primaria.

Ahigal (85.290,20 euros): 29.851,57 para gasto corriente y 55.438,63 para redes de abastecimiento y vías públicas.

Alagón del Río (77.633,90 euros): 27.000 para gasto corriente y 50.633,90 para instalaciones deportivas.

Albalá (72.746,90 euros): 25.461,41 para gasto corriente y 47.285,49 para redes de saneamiento y vías públicas.

Alcántara (85.000,60 euros): 5.437,47 para gasto corriente y 79.563,13 para vías públicas.

Alcollarín (65.633,60 euros): 17.016 para gasto corriente y 48.617,60 para tráfico y estacionamiento, vías públicas, parques y jardines.

Alcuéscar (105.562,20 euros): todo para vías públicas.

Aldea del Cano (72.022,90 euros): 23.622,90 para gasto corriente y 48.400 para vías públicas y patrimonio.

La Aldea del Obispo (66.285,20 euros): todo para asistencia social primaria.

Aldeacentenera (71.896,20 euros): todo para instalaciones deportivas.

Aldeanueva de la Vera (96.566,50 euros): todo para protección y mejora del medio ambiente.

Aldeanueva del Camino (73.561,40 euros): todo para vías públicas.

Aldehuela de Jerte (67.298,80 euros): 15.000 para gasto corriente y 52.298,80 para vías públicas, parques, patrimonio e infraestructuras de transporte.

Alía (74.068,20 euros): 25.923,87 para gasto corriente y 48.144,33 para redes y pavimentaciones.

Aliseda (92.258,70 euros): todo para parques, jardines y patrimonio.

Almaraz (89.869,50 euros): todo para vías públicas.

Almoharín (93.018,90 euros): 32.556,62 para gasto corriente y 60.462,28 para vías públicas.

Arroyo de la Luz (204.459,50 euros): todo para vías públicas.

Arroyomolinos (75.914,40 euros): todo para gestión del patrimonio.

Arroyomolinos de la Vera (68.674,40 euros): 17.168,60 para gasto corriente y 51.505,80 para vías públicas.

Azabal (66.158,50 euros): 23.000 para gasto corriente y 43.158,50 para redes y pavimentaciones.

Baños de Montemayor (74.357,80 euros): 26.025 para gasto corriente y 48.332,80 para vías públicas.

Barrado (67.932,30 euros): 23.776,30 para gasto corriente y 44.156 para patrimonio.

Belvís de Monroy (75.081,80 euros): 15.081,80 para gasto corriente y 60.000 para instalaciones deportivas.

Benquerencia (62.357,50 euros): 21.825,13 para gasto corriente y 40.532,37 para vías públicas.

Berrocalejo (63.172 euros): 20.000 para gasto corriente y 43.172 para redes y pavimentaciones.

Berzocana (67.787,50 euros): 16.946 para gasto corriente y 50.841,50 para vías públicas e instalaciones deportivas.

Bohonal de Ibor (69.869 euros): todo para instalaciones deportivas.

Botija (64.348,50 euros): todo para instalaciones deportivas.

Brozas (92.095,80 euros): 32.233,53 para gasto corriente y 59.862,27 para instalaciones deportivas.

Cabañas del Castillo (68.366,70 euros): 23.928,34 para gasto corriente y 44.438,36 para redes y pavimentaciones.

Cabezabellosa (66.719,60 euros): 16.719,60 para gasto corriente y 50.000 para vías públicas.

Cabezuela del Valle (98.865,20 euros): 34.602,82 para gasto corriente y 64.262,38 para parques y jardines.

Cabrero (67.407,40 euros): 23.500 para gasto corriente y 43.907,40 para caminos vecinales.

Cáceres (650.000 euros): todo para la reforma integral de la avenida de Portugal.

Cachorrilla (62.520,40 euros): 15.000 para gasto corriente y 47.520,40 para caminos vecinales.

Cadalso (68.149,50 euros): 23.149,50 para gasto corriente y 45.000 para abastecimiento de agua potable.

Calzadilla (69.090,70 euros): 24.181,74 para gasto corriente y 44.908,96 para patrimonio.

Caminomorisco (80.910 euros): 21.000 para gasto corriente y 59.910 para instalaciones deportivas.

Campillo de Deleitosa (62.520,40 euros): 21.882,14 para gasto corriente y 40.638,26 para patrimonio.

Campo Lugar (75.280,90 euros): todo para patrimonio.

Cañamero (89.579,90 euros): 31.352,96 para gasto corriente y 58.226,94 para caminos vecinales.

Cañaveral (79.118,10 euros): todo para redes y pavimentaciones.

Carbajo (64.276,10 euros): 11.000 para gasto corriente y 53.276,10 para patrimonio.

Carcaboso (80.511,80 euros): 28.179,13 para gasto corriente y 52.332,67 para vías públicas.

Carrascalejo (65.018,20 euros): 22.756,37 para gasto corriente y 42.261,83 para vías públicas.

Casar de Cáceres (142.703,40 euros): 49.946,19 para gasto corriente y 92.757,21 para parques, jardines e instalaciones deportivas.

Casar de Palomero (73.814,80 euros): 25.835,18 para gasto corriente y 47.979,62 para caminos, patrimonio y promoción turística.

Casares de las Hurdes (67.588,40 euros): 23.655,94 para gasto corriente y 43.932,46 para vías públicas e infraestructuras de transporte.

Casas de Don Antonio (64.022,70 euros): 4.022,70 para gasto corriente y 60.000 para vivienda.

Casas de Don Gómez (67.172,10 euros): 23.510 para gasto corriente y 43.662,10 para vías públicas.

Casas de Millán (70.737,80 euros): todo para vías públicas, parques, instalaciones deportivas, turismo y patrimonio histórico.

Casas de Miravete (62.918,60 euros): 22.021,50 para gasto corriente y 40.897,10 para vías públicas.

Casas del Castañar (71.479,90 euros): 25.000 para gasto corriente y 46.479,90 para caminos vecinales.

Casas del Monte (74.828,40 euros): 26.000 para gasto corriente y 48.828,40 para alumbrado y vías públicas.

Casatejada (86.159 euros): todo para alumbrado y vías públicas.

Casillas de Coria (67.407,40 euros): 23.592,59 para gasto corriente y 43.814,81 para vías públicas.

Castañar de Ibor (79.588,70 euros): 23.876,61 para gasto corriente y 55.712,09 para vías públicas.

Ceclavín (93.018,90 euros): todo para vías públicas.

Cedillo (69.181,20 euros): todo para vías públicas.

Cerezo (63.678,80 euros): 22.287,58 para gasto corriente y 41.391,22 para caminos vecinales.

Cilleros (89.018,80 euros): 31.000 para gasto corriente y 58.018,80 para caminos vecinales.

Collado de la Vera (65.995,60 euros): 6.000 para gasto corriente y 59.995,60 para parques, jardines y patrimonio.

Conquista de la Sierra (64.475,20 euros): 5.000 para gasto corriente y 59.475,20 para instalaciones deportivas.

Coria (293.056 euros): 30.000 para gasto corriente y 263.056 para tráfico, orden público e instalaciones deportivas.

Cuacos de Yuste (75.642,90 euros): todo para abastecimiento, alumbrado, medio ambiente, recursos hidráulicos y patrimonio.

La Cumbre (75.787,70 euros): 26.525,70 para gasto corriente y 49.262 para medio ambiente, recursos hidráulicos y patrimonio.

Deleitosa (73.416,60 euros): 25.695,81 para gasto corriente y 47.720,79 para patrimonio histórico-artístico y gestión patrimonial.

Descargamaría (62.900,50 euros): todo para asistencia social primaria.

Eljas (75.950,60 euros): 25.950,60 para gasto corriente y 50.000 para asistencia social primaria.

Escurial (76.457,40 euros): todo para vías públicas.

Fresnedoso de Ibor (65.271,60 euros): 22.845 para gasto corriente y 42.426,60 para vías públicas.

Galisteo (76.511,70 euros): todo para el edificio de usos múltiples.

Garciaz (73.036,50 euros): todo para instalaciones deportivas.

Garganta la Olla (76.891,80 euros): 6.891,80 para gasto corriente y 70.000 para vías públicas.

La Garganta (67.425,50 euros): 22.425,50 para gasto corriente y 45.000 para caminos y vías públicas.

Gargantilla (67.262,60 euros): 20.200 para gasto corriente y 47.062,60 para vías públicas.

Gargüera (64.402,80 euros): 10.000 para gasto corriente y 54.402,80 para patrimonio.

Garrovillas de Alconétar (96.240,70 euros): todo para vías públicas.

Garvín de la Jara (63.009,10 euros): 22.053,19 para gasto corriente y 40.955,91 para caminos vecinales.

Gata (76.077,30 euros): 20.000 para gasto corriente y 56.077,30 para instalaciones deportivas.

El Gordo (67.733,20 euros): todo para saneamiento y vías públicas.

La Granja (66.683,40 euros): 23.000 para gasto corriente y 43.683,40 para asistencia social primaria.

Guadalupe (92.132 euros): 32.246,20 para gasto corriente y 59.885,80 para instalaciones deportivas y patrimonio.

Guijo de Coria (64.384,70 euros): 22.000 para gasto corriente y 42.384,70 para abastecimiento y vías públicas.

Guijo de Galisteo (87.516,50 euros): 30.630,77 para gasto corriente y 56.885,73 para vías públicas.

Guijo de Granadilla (70.013,80 euros): 24.504,83 para gasto corriente y 45.508,97 para instalaciones deportivas.

Guijo de Santa Bárbara (67.787,50 euros): 19.387,50 para gasto corriente y 48.400 para instalaciones deportivas.

Herguijuela (65.832,70 euros): 23.041,44 para gasto corriente y 42.791,26 para parques, jardines y patrimonio.

Herrera de Alcántara (65.144,90 euros): todo para vías públicas.

Herreruela (66.936,80 euros): 23.427,88 para gasto corriente y 43.508,92 para vías públicas.

Hervás (131.590 euros): 40.000 para gasto corriente y 91.590 para vías públicas.

Higuera de Albalat (62.864,30 euros): 22.002,50 para gasto corriente y 40.861,80 para parques y jardines.

Hinojal (68.077,10 euros): 23.826,99 para gasto corriente y 44.250,11 para abastecimiento de agua.

Holguera (71.624,70 euros): 11.000 para gasto corriente y 60.624,70 para asistencia social primaria.

Hoyos (76.385 euros): todo para vías públicas.

Huélaga (64.710,50 euros): 22.648,67 para gasto corriente y 42.061,83 para vías públicas.

Ibahernando (70.774 euros): todo para vías públicas.

Jaraicejo (68.565,80 euros): 23.998,03 para gasto corriente y 44.567,77 para abastecimiento de agua potable.

Jaraíz de la Vera (228.713,50 euros): 80.049 para gasto corriente y 148.664,50 para vías públicas.

Jarandilla de la Vera (113.399,50 euros): 39.600 para gasto corriente y 73.799,50 para vías públicas.

Jarilla (63.316,80 euros): 20.000 para gasto corriente y 43.316,80 para patrimonio.

Jerte (82.701,90 euros): 28.945,66 para gasto corriente y 53.756,24 para vías públicas.

Ladrillar (64.239,90 euros): 14.239,90 para gasto corriente y 50.000 para abastecimiento y alumbrado.

Logrosán (94.593,60 euros): 32.593,60 para gasto corriente y 62.000 para vías públicas.

Losar de la Vera (111.752,40 euros): todo para instalaciones deportivas.

Madrigal de la Vera (88.765,40 euros): 31.067,89 para gasto corriente y 57.697,51 para vías públicas.

Madrigalejo (91.896,70 euros): 32.000 para gasto corriente y 59.896,70 para vías públicas.

Madroñera (103.679,80 euros): 25.000 para gasto corriente y 78.679,80 para vías públicas.

Majadas de Tiétar (84.023,20 euros): todo para instalaciones deportivas.

Malpartida de Cáceres (133.834,40 euros): 39.421,30 para gasto corriente y 94.413,10 para instalaciones deportivas.

Malpartida de Plasencia (189.418,40 euros): 66.296,44 para gasto corriente y 123.121,96 para alumbrado público.

Marchagaz (65.181,10 euros): 22.813,38 para gasto corriente y 42.367,72 para vías públicas.

Mata de Alcántara (66.466,20 euros): 19.939,86 para gasto corriente y 46.526,34 para vías públicas e instalaciones deportivas.

Membrío (71.751,40 euros): 25.112,99 para gasto corriente y 46.638,41 para instalaciones deportivas.

Mesas de Ibor (63.642,60 euros): 15.000 para gasto corriente y 48.642,60 para vías, caminos, abastecimiento y alumbrado.

Miajadas (295.013,30 euros): 81.362,05 para gasto corriente y 213.651,25 para patrimonio.

Millanes (65.398,30 euros): 22.889,40 para gasto corriente y 42.508,90 para instalaciones deportivas.

Mirabel (72.222 euros): todo para vías públicas.

Moheda de Gata (70.194,80 euros): 7.017,68 para gasto corriente y 63.177,12 para vías públicas.

Mohedas de Granadilla (75.932,50 euros): 26.576,37 para gasto corriente y 49.356,13 para saneamiento y vías públicas.

Monroy (77.452,90 euros): todo para instalaciones deportivas.

Montánchez (89.869,50 euros): 31.454,32 para gasto corriente y 58.415,18 para vías públicas.

Montehermoso (205.835,10 euros): todo para patrimonio.

Moraleja (223.844,60 euros): todo para vías públicas y alumbrado.

Morcillo (67.841,80 euros): 20.000 para gasto corriente y 47.841,80 para asistencia social primaria.

Navaconcejo (97.905,90 euros): todo para parques y jardines.

Navalmoral de la Mata (367.158 euros): todo para vías públicas e instalaciones deportivas.

Navalvillar de Ibor (67.805,60 euros): 23.731,96 para gasto corriente y 44.073,64 para redes y pavimentaciones.

Navas del Madroño (83.697,40 euros): 29.294,09 para gasto corriente y 54.403,31 para parques y jardines.

Navatrasierra (63.914,10 euros): 13.914,10 para gasto corriente y 50.000 para caminos y un parque.

Navezuelas (73.090,80 euros): 25.581,78 para gasto corriente y 47.509,02 para redes y pavimentaciones.

Nuñomoral (82.520,90 euros): 28.000 para gasto corriente y 54.520,90 para caminos, vías públicas y patrimonio.

Oliva de Plasencia (66.321,40 euros): todo para instalaciones deportivas.

Palomero (69.126,90 euros): todo para caminos vecinales e instalaciones deportivas.

Pasarón de la Vera (71.679 euros): todo para alumbrado, vías públicas, parques y jardines.

Pedroso de Acim (62.828,10 euros): todo para vías públicas.

Peraleda de la Mata (87.154,50 euros): 30.504 para gasto corriente y 56.650,50 para vías públicas y caminos.

Peraleda de San Román (65.868,90 euros): 23.054 para gasto corriente y 42.814,90 para parques e instalaciones deportivas.

Perales del Puerto (76.873,70 euros): 26.905,79 para gasto corriente y 49.967,91 para vías públicas.

Pescueza (63.696,90 euros): 15.298,11 para gasto corriente y 48.398,79 para saneamiento.

La Pesga (78.158,80 euros): 27.355,58 para gasto corriente y 50.803,22 para alumbrado e instalaciones deportivas.

Piedras Albas (63.244,40 euros): 22.000 para gasto corriente y 41.244,40 para redes, pavimentaciones y tráfico.

Pinofranqueado (93.308,50 euros): 32.000 para gasto corriente y 61.308,50 para patrimonio.

Piornal (87.045,90 euros): todo para vías públicas.

Plasencia (450.000 euros): todo para vías públicas.

Plasenzuela (70.647,30 euros): todo para vías públicas.

Portaje (67.823,70 euros): 23.738,30 para gasto corriente y 44.085,40 para parques y jardines.

Portezuelo (64.583,80 euros): 22.583,80 para gasto corriente y 42.000 para caminos vecinales.

Pozuelo de Zarzón (68.801,10 euros): 20.640,30 para gasto corriente y 48.160,80 para vías públicas.

Pradochano (64.167,50 euros): 20.000 para gasto corriente y 44.167,50 para alumbrado público.

Pueblonuevo de Miramontes (74.629,30 euros): 26.119,30 para gasto corriente y 48.510 para instalaciones deportivas y patrimonio.

Puerto de Santa Cruz (65.814,60 euros): 23.035,11 para gasto corriente y 42.779,49 para patrimonio.

Rebollar (64.674,30 euros): todo para patrimonio.

Riolobos (82.249,40 euros): 28.787,29 para gasto corriente y 53.462,11 para parques y jardines.

Robledillo de Gata (62.610,90 euros): 7.598,90 para gasto corriente y 55.012 para vivienda.

Robledillo de la Vera (65.543,10 euros): 22.940,08 para gasto corriente y 42.603,02 para vías públicas, parques y jardines.

Robledillo de Trujillo (68.131,40 euros): 20.941,40 para gasto corriente y 47.190 para caminos vecinales.

Robledollano (66.882,50 euros): 23.400 para gasto corriente y 43.482,50 para redes y pavimentaciones.

Romangordo (65.344 euros): todo para estructuras agropecuarias y sistemas productivos.

Rosalejo (84.548,10 euros): 29.590 para gasto corriente y 54.958,10 para alcantarillado, alumbrado, tráfico, recursos hidráulicos, asistencia social e instalaciones deportivas.

Ruanes (62.502,30 euros): 21.875,80 para gasto corriente y 40.626,50 para vías públicas y patrimonio.

Salorino (70.502,50 euros): todo para vías públicas.

Salvatierra de Santiago (65.144,90 euros): 22.800,70 para gasto corriente y 42.344,20 para vías, caminos y patrimonio.

San Gil (65.199,20 euros): 22.819,72 para gasto corriente y 42.379,48 para instalaciones deportivas.

San Martín de Trevejo (73.615,70 euros): 25.765 para gasto corriente y 47.850,70 para instalaciones deportivas.

Santa Ana (66.484,30 euros): 10.484,30 para gasto corriente y 56.000 para patrimonio.

Santa Cruz de la Sierra (66.719,60 euros): 23.351,86 para gasto corriente y 43.367,74 para vías públicas.

Santa Cruz de Paniagua (66.176,60 euros): todo para alumbrado público.

Santa Marta de Magasca (66.303,30 euros): 23.206,16 para gasto corriente y 43.097,14 para tráfico y estacionamiento.

Santiago de Alcántara (69.145 euros): 21.000 para gasto corriente y 48.145 para vías públicas.

Santiago del Campo (65.543,10 euros): 22.940,09 para gasto corriente y 42.603,01 para redes y pavimentaciones.

Santibáñez el Alto (68.113,30 euros): 23.800 para gasto corriente y 44.313,30 para abastecimiento de agua potable.

Santibáñez el Bajo (73.905,30 euros): todo para vías públicas.

Saucedilla (79.208,60 euros): todo para parques y jardines.

Segura de Toro (64.475,20 euros): 22.500 para gasto corriente y 41.975,20 para caminos vecinales.

Serradilla (87.462,20 euros): todo para vías públicas.

Serrejón (68.384,80 euros): 23.934,68 para gasto corriente y 44.450,12 para protección civil.

Sierra de Fuentes (98.648 euros): todo para instalaciones deportivas.

Talaván (75.045,60 euros): todo para vías públicas.

Talaveruela de la Vera (66.484,30 euros): 23.269,51 para gasto corriente y 43.214,79 para redes y pavimentaciones.

Talayuela (239.392,50 euros): todo para instalaciones deportivas.

Tejeda de Tiétar (71.335,10 euros): 22.936,10 para gasto corriente y 48.399 para patrimonio.

Tiétar (76.149,70 euros): 26.649,70 para gasto corriente y 49.500 para alumbrado, tráfico y estacionamiento.

Toril (63.769,30 euros): 18.769,30 para gasto corriente y 45.000 para caminos vecinales.

Tornavacas (79.226,70 euros): 27.729,34 para gasto corriente y 51.497,36 para vías públicas.

El Torno (75.552,40 euros): 26.443 para gasto corriente y 49.109,40 para instalaciones deportivas.

Torre de Don Miguel (69.688 euros): 19.000 para gasto corriente y 50.688 para vías públicas.

Torre de Santa María (70.194,80 euros): 24.568,18 para gasto corriente y 45.626,62 para redes y pavimentaciones.

Torrecilla de los Ángeles (72.529,70 euros): 11.029,70 para gasto corriente y 61.500 para vías públicas.

Torrecillas de la Tiesa (79.751,60 euros): todo para abastecimiento de agua potable.

Torrejón el Rubio (70.828,30 euros): 15.000 para gasto corriente y 55.828,30 para vías públicas.

Torrejoncillo (110.901,70 euros): todo para vías públicas.

Torremenga (72.222 euros): 25.277,70 para gasto corriente y 46.944,30 para vías públicas.

Torremocha (74.593,10 euros): 26.107,58 para gasto corriente y 48.485,52 para vías públicas.

Torreorgaz (90.756,40 euros): 31.756,40 para gasto corriente y 59.000 para alumbrado, parques, vías, instalaciones deportivas y caminos.

Torrequemada (71.244,60 euros): 24.935,61 para gasto corriente y 46.308,99 para vías públicas.

Trujillo (261.746 euros): todo para redes de abastecimiento y patrimonio.

Valdastillas (67.063,50 euros): 23.472 para gasto corriente y 43.591,50 para caminos y estructuras agropecuarias.

Valdecañas de Tajo (62.773,80 euros): 21.970,83 para gasto corriente y 40.802,97 para instalaciones deportivas.

Valdefuentes (80.529,90 euros): 28.000 para gasto corriente y 52.529,90 para vías, instalaciones deportivas y caminos.

Valdehúncar (64.420,90 euros): todo para patrimonio.

Valdeíñigos (64.439 euros): 14.439 para gasto corriente y 50.000 para abastecimiento de agua potable.

Valdelacasa de Tajo (67.081,60 euros): todo para vías públicas y patrimonio.

Valdemorales (64.945,80 euros): todo para abastecimiento de agua potable.

Valdeobispo (72.149,60 euros): todo para redes, pavimentaciones, parques, instalaciones deportivas y patrimonio.

Valdesalor (70.393,90 euros): 24.637 para gasto corriente y 45.756,90 para patrimonio.

Valencia de Alcántara (198.034 euros): 69.311,90 para gasto corriente y 128.722,10 para vías públicas, parques y jardines.

Valverde de la Vera (68.801,10 euros): 24.080,38 para gasto corriente y 44.720,72 para recogida y tratamiento de residuos.

Valverde del Fresno (100.096 euros): 35.033,60 para gasto corriente y 65.062,40 para abastecimiento de agua potable.

Vegaviana (76.204 euros): todo para redes y pavimentaciones.

Viandar de la Vera (64.909,60 euros): 22.718,36 para gasto corriente y 42.191,24 para alumbrado y patrimonio.

Villa del Campo (68.855,40 euros): 20.855,40 para gasto corriente y 48.000 para vías públicas.

Villa del Rey (63.135,80 euros): 15.000 para gasto corriente y 48.135,80 para patrimonio.

Villamesías (65.959,40 euros): todo para patrimonio.

Villamiel (68.529,60 euros): 23.985,36 para gasto corriente y 44.544,24 para parques, jardines y recursos hidráulicos.

Villanueva de la Sierra (69.597,50 euros): 24.359,12 para gasto corriente y 45.238,38 para vías públicas.

Villanueva de la Vera (99.154,80 euros): 34.704,18 para gasto corriente y 64.450,62 para saneamiento y vías públicas.

Villar de Plasencia (65.072,50 euros): todo para instalaciones deportivas.

Villar del Pedroso (68.022,80 euros): 23.807,98 para gasto corriente y 44.214,82 para vías públicas.

Villasbuenas de Gata (69.742,30 euros): 21.392,30 para gasto corriente y 48.350 para vías públicas.

Zarza de Granadilla (93.869,60 euros): 32.854,36 para gasto corriente y 61.015,24 para parques y jardines.

Zarza de Montánchez (70.158,60 euros): 24.000 para gasto corriente y 46.158,60 para asistencia social primaria.

Zarza la Mayor (81.072,90 euros): 28.000 para gasto corriente y 53.072,90 para parques y jardines.

Zorita (83.208,70 euros): 29.123,05 para gasto corriente y 54.085,65 para alumbrado, instalaciones deportivas y patrimonio.