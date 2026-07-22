El joven cantante de Cáceres que firma con una histórica discográfica británica: "Es un reconocimiento al trabajo que he realizado durante años"

Tras casi dos años de trabajo en el estudio, el cantante de Coria (Cáceres) Dakles comienza a desvelar el proyecto musical más ambicioso de su carrera. El artista ha decidido lanzar su próximo álbum por entregas, una estrategia que ya ha dado su primer fruto con Interestelar, el sencillo publicado este verano. El disco completo verá la luz a lo largo de 2027.

"Este álbum es muy importante para mí porque, por primera vez, siento que estoy haciendo la música que siempre he querido hacer. He sido completamente sincero conmigo mismo, sin pensar en lo que demanda la industria o en lo que puede funcionar mejor comercialmente. Simplemente me he dejado llevar por lo que siento y por la música que realmente quería crear. El resultado es un trabajo muy personal, honesto y con una identidad propia. Cuando terminé el álbum, decidimos presentárselo a varias compañías discográficas. Hasta ahora siempre he trabajado como artista independiente, pero los cinco productores con los que he colaborado coincidían en que el proyecto tenía un potencial demasiado grande como para lanzarlo sin el respaldo de un sello. Ellos mismos me animaron a buscar ese apoyo, sobre todo para contar con una mejor distribución, una mayor visibilidad y que el disco pudiera llegar a mucha más gente", explica el artista.

Dakles, cantante de Coria (Cáceres). / Cedida

Un nuevo camino junto a 'Virgin Records'

Aunque siempre se ha sentido cómodo trabajando como artista independiente, Dakles reconoce que implicarse en cada detalle de sus proyectos ha sido una de sus señas de identidad. Desde la elección de los productores y los bailarines hasta los fotógrafos, realizadores audiovisuales y diseñadores, el cantante ha querido participar personalmente en todas las fases del proceso creativo para construir una propuesta fiel a su visión artística. Sin embargo, el potencial de su nuevo álbum le llevó a dar un paso más. Tras presentar el proyecto a varias compañías discográficas, fue Virgin Records la que apostó por él. El sello quedó convencido por el trabajo que tenía entre manos y, tras el lanzamiento de Interestelar, ambas partes iniciaron una colaboración que acompañará al artista durante el desarrollo de este nuevo proyecto musical.

Visibilidad y compromiso

Dakles asegura sentirse especialmente ilusionado con esta nueva etapa, ya que la interpreta como un reconocimiento al trabajo que ha venido realizando durante los últimos años. Ese respaldo ya ha comenzado a traducirse en nuevas oportunidades. De hecho, este verano participó, de la mano de la discográfica, en el Orgullo de Madrid, una invitación que aceptó con entusiasmo por su compromiso con el colectivo LGTBIQ+, del que forma parte.

"Para mí es muy importante estar presente en este tipo de espacios porque ayudan a dar visibilidad y a lanzar un mensaje necesario. Como dije sobre el escenario, yo vengo de la provincia de Cáceres, del mundo rural, donde no siempre existen espacios con una mentalidad abierta o en los que todas las personas puedan sentirse seguras siendo quienes son. En mi caso, nunca he tenido problemas en Coria, el pueblo donde nací y crecí, y me siento afortunado por ello. Pero también soy consciente de que no todo el mundo ha vivido esa misma realidad. Hay personas que todavía tienen miedo, que no se sienten aceptadas o que no pueden mostrarse tal y como son. Por eso quise dedicar una de mis canciones a todas ellas, para recordarles que no están solas, que merecen sentirse queridas, respetadas y libres. Ojalá puedan encontrar espacios donde puedan existir, expresarse y ser ellas mismas sin ningún tipo de miedo".