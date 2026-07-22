La Junta de Extremadura reconoce atrasos en el pago de complementos de los trabajadores de El Cuartillo en Cáceres

La Junta de Extremadura ha garantizado que los trabajadores del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) cobrarán íntegramente los complementos salariales correspondientes a las noches, domingos, festivos o funciones de superior categoría, aunque admite que su abono podría retrasarse hasta la nómina de septiembre.

El Ejecutivo autonómico explica que la incidencia responde a la carga del nuevo presupuesto regional y a las adaptaciones que necesita el sistema de recursos humanos Sirhus para ajustarse a la nueva estructura orgánica de la Administración autonómica. Estos trabajos obligan a limitar temporalmente determinadas actuaciones para garantizar que la implantación se realice correctamente.

La previsión de la Junta es que los complementos generados durante el mes anterior puedan abonarse en la nómina de agosto. En caso de que las adaptaciones informáticas no permitan incorporarlos a tiempo, las cantidades se incluirán, como máximo, en la nómina de septiembre.

"No se pierde ningún derecho ni ningún concepto retributivo", recalca el Gobierno regional, que presenta el retraso como una situación "excepcional" y traslada un mensaje de tranquilidad a la plantilla. La incidencia afecta a los complementos variables de los trabajadores del Sepad, aunque la Junta no precisa si todos los centros públicos se encuentran en la misma situación.

El PSOE pide explicaciones

La respuesta del Ejecutivo llega después de que el Grupo Parlamentario Socialista haya pedido explicaciones por los problemas detectados en la residencia de mayores El Cuartillo, en Cáceres, cuya plantilla ronda los 200 trabajadores. La portavoz socialista de Dependencia y Mayores, Judit Olivares, ha solicitado que la directora gerente del SEPAD aclare este jueves en comisión parlamentaria el alcance de la incidencia.

Judit Olivares. / PSOE Extremadura

Según el PSOE, los trabajadores podrían no percibir en su próxima nómina los complementos correspondientes al trabajo nocturno, los festivos, los domingos o la movilidad funcional. Olivares considera especialmente preocupante la situación de las empleadas con contratos a tiempo parcial, cuyos ingresos mensuales dependen en mayor medida de estos conceptos.

Los socialistas reclaman saber si el problema se limita a El Cuartillo o si puede extenderse al resto de residencias públicas gestionadas por el Sepad. "Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a cobrar su salario completo y sin retrasos", sostiene Olivares, que atribuye la incidencia a una posible falta de planificación, recursos o gestión administrativa.

Cobertura de personal

La denuncia sobre las nóminas se suma a las quejas trasladadas durante las últimas semanas por la plantilla de El Cuartillo por la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, especialmente durante los meses de verano.

Sobre este asunto, la Junta señala que los centros de atención durante las 24 horas gestionados directamente por el SepadD comunican de manera continuada las necesidades de cobertura en las distintas categorías profesionales. La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia y la Dirección General de Función Pública mantienen, según el Ejecutivo, una coordinación diaria para responder a las vacantes y sustituciones.

El Gobierno regional defiende además que ha sido el primero en reconocer horas extraordinarias, realizar contratos de refuerzo de larga duración y avanzar en la equiparación salarial. La Junta asegura que continúa trabajando "de manera intensa" para cubrir los contratos necesarios en todos los centros de la región.