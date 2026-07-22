Cultura
Lisboa sonará este viernes en el corazón monumental de Cáceres
La Banda Municipal ofrecerá en el Foro de los Balbos el concierto 'Um Passeio por Lisboa', con la cantante portuguesa Raquel Guerra como invitada
Los sonidos de Lisboa viajarán este viernes hasta el corazón monumental de Cáceres. La Banda Municipal de Música celebrará su gran concierto de verano con 'Um Passeio por Lisboa', una propuesta que recorrerá musicalmente la capital portuguesa y que pretende reforzar los vínculos culturales entre Extremadura y el país vecino.
El concierto comenzará a las 22.00 horas en el Foro de los Balbos y contará con la participación de Raquel Guerra, una de las voces emergentes de la escena musical portuguesa, especialmente reconocida por sus interpretaciones de fado y canción tradicional lusa.
Bajo la dirección de Francisco Javier Cortés Sánchez, la formación cacereña ofrecerá un viaje sonoro por las calles, los ambientes y la identidad musical lisboeta. El cronista oficial de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal, será el encargado de presentar la actuación.
Un puente musical con Portugal
El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado que la Banda Municipal mantiene con esta cita su apuesta por "programas originales y de gran atractivo para todos los públicos", en los que combina la calidad interpretativa con la divulgación cultural.
Según ha señalado, la propuesta pretende trascender el formato habitual de un concierto para convertirse en "un auténtico viaje sonoro" y contribuir, además, a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.
Suárez ha animado a los cacereños a acudir al Foro de los Balbos para disfrutar de la Banda Municipal y acercarse a Portugal "a través del lenguaje universal de la música". "Es una buena oportunidad para escuchar a nuestra banda y disfrutar también de la voz de Raquel Guerra", ha subrayado.
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