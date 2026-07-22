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Denuncia

La matrícula del coche le delató: 1.000 euros de multa por dejar inodoros en la puerta de un punto limpio de Cáceres

El ayuntamiento considera probado el vertido y concede diez días al presunto responsable para presentar alegaciones

Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, donde se produjo la denuncia.

Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, donde se produjo la denuncia. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha propuesto imponer una multa de 1.000 euros por el abandono de varios inodoros fuera del recinto del Punto Limpio municipal. Los hechos se produjeron el pasado 6 de marzo y fueron documentados por la Policía Local.

Según recoge la propuesta de resolución publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, los sanitarios fueron vertidos y depositados en el exterior de estas instalaciones, en lugar de ser entregados dentro del espacio habilitado para la recepción de residuos.

El expediente municipal considera los hechos probados a partir de un informe elaborado por el jefe de la Policía Local tres días después del vertido. Los agentes pudieron identificar al propietario del vehículo presuntamente utilizado gracias a su matrícula.

La actuación ha sido calificada como una infracción leve de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Aunque este tipo de conductas puede castigarse con sanciones de hasta 1.000 euros, el Ayuntamiento propone aplicar en este caso la cuantía máxima prevista.

La sanción todavía no es firme

La multa forma parte por el momento de una propuesta de resolución, por lo que la persona señalada como presunta responsable dispone de un plazo de diez días hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación del anuncio, para presentar alegaciones, documentos o las informaciones que considere oportunas.

Una vez recibidas esas alegaciones, o finalizado el periodo de audiencia sin que se hayan presentado, el expediente será remitido a la Alcaldía para que dicte la resolución definitiva.

El procedimiento también contempla la posibilidad de que el interesado abone voluntariamente la sanción antes de que concluya el expediente. En ese supuesto, podrá beneficiarse de una reducción de al menos el 20%, aunque deberá renunciar a presentar acciones o recursos administrativos contra la multa.

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El Consistorio ha recurrido a la publicación en el boletín provincial después de que resultaran infructuosos dos intentos de notificación en el domicilio conocido. La apertura del expediente sancionador ya había sido anunciada en el BOP el pasado mes de mayo.

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