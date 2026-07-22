Los médicos de la época habían difundido entre la población una serie de consejos relacionados con la alimentación y los hábitos de vida con el objetivo de alcanzar una longevidad extraordinaria. Según aquellas recomendaciones, el consumo habitual de raíces y ajos, acompañado de una abundante ingesta de agua, podía contribuir a vivir hasta los 120 años.

La búsqueda de una vida más longeva

Estas indicaciones reflejaban el interés creciente por encontrar fórmulas que ayudaran a conservar la salud y retrasar los efectos del envejecimiento. Los especialistas aconsejaban seguir una vida sencilla, basada en productos naturales y costumbres saludables, como parte de una filosofía de cuidado del cuerpo.

La noticia había despertado la curiosidad de los vecinos de Cáceres, que recibieron aquellos consejos como una muestra de la importancia que ya se concedía entonces a la alimentación como factor clave para una vida larga.

El agua, un aliado para la salud

En la actualidad, los expertos en salud continúan destacando la importancia de mantener una correcta hidratación como parte de un estilo de vida saludable. Beber agua con frecuencia ayuda al organismo a regular la temperatura, transportar nutrientes, favorecer la función de los riñones y mantener un adecuado rendimiento físico y mental. Aunque las necesidades pueden variar según la edad, la actividad y las condiciones ambientales, los especialistas coinciden en que incorporar este sencillo hábito diario contribuye al bienestar general.