Expropiaciones en 14 fincas para el proyecto de 93 millones de euros que mejorará la calidad del agua de Cáceres

El proyecto de la nueva estación depuradora de aguas residuales de El Marco continúa avanzando con la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar las obras. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha convocado a los titulares de 14 fincas afectadas para levantar las actas previas a la ocupación el próximo 1 de septiembre en el Ayuntamiento de Cáceres.

Las comparecencias se desarrollarán entre las 12.00 y las 14.30 horas. Los afectados podrán acudir personalmente o mediante un representante autorizado y deberán aportar la documentación que acredite la titularidad de los terrenos. También podrán estar acompañados por un perito o un notario a su cargo. El expediente afecta a parcelas situadas en los polígonos 12 y 13 del término municipal cacereño. En conjunto, contempla 58.411 metros cuadrados de expropiación permanente, 7.309 metros cuadrados de servidumbre y otros 22.700 metros cuadrados de ocupación temporal durante el desarrollo de los trabajos.

Afectados

Entre los terrenos incluidos figuran propiedades de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, la Confederación Hidrográfica del Tajo, empresas y particulares. La mayor afección corresponde a una finca en la que se expropiarán de manera permanente 56.672 metros cuadrados.

Imagen aérea de la Ribera del Marco en Cáceres. / EP

Una vez levantadas las actas previas, se ofrecerá a los propietarios el depósito económico correspondiente y, cuando proceda, una compensación por los perjuicios derivados de la rápida ocupación. Los interesados todavía pueden presentar alegaciones, aunque únicamente para corregir posibles errores en la relación de los bienes afectados.

Una depuradora para los vertidos actuales y futuros

El objetivo de la actuación es eliminar los vertidos incontrolados procedentes de la red de colectores generales y reconducir hasta un único punto todas las aguas residuales actuales y futuras generadas en la ciudad.

Para ello se construirá una nueva depuradora diseñada para atender a una población de 220.800 habitantes equivalentes. La instalación estará dotada de un sistema avanzado de tratamiento que permitirá cumplir los parámetros de contaminación más exigentes, de acuerdo con los objetivos de calidad establecidos para el río Guadiloba y con la normativa europea en materia de vertidos.

La actuación fue declarada de interés general del Estado en 2009 y está incluida en el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación del Tajo para el periodo 2022-2027. El proyecto será cofinanciado mediante el programa FEDER 2021-2027 y ACUAES asumirá la condición de beneficiaria del expediente expropiatorio.

Doce kilómetros de colectores

El proyecto no se limita a la construcción de la nueva EDAR. También contempla la renovación de 12 kilómetros de la red principal de saneamiento, comenzando por el denominado Colector Universidad y continuando posteriormente por los colectores Norte, Sur e Hispanidad.

Además, las actuales estaciones depuradoras de la carretera de Malpartida y del polígono de Capellanías serán reconvertidas en estaciones de pretratamiento y bombeo de aguas residuales. Ambas instalaciones permanecen en servicio, pero ya no pueden alcanzar los rendimientos de depuración exigidos por la normativa.

Desde esos dos puntos, las aguas serán pretratadas y bombeadas hasta la nueva planta de El Marco, donde se concentrará el proceso completo de depuración.

Diecisiete ofertas para ejecutar las obras

En paralelo al procedimiento de expropiación, ACUAES continúa con la contratación de las obras. Un total de 17 empresas y uniones temporales de empresas han presentado ofertas para un contrato cuyo presupuesto de referencia asciende a 77,18 millones de euros sin IVA.

Las propuestas económicas se sitúan entre los 60,97 y los 67,64 millones. Todas las candidaturas superaron el mínimo exigido en la evaluación técnica, aunque tres ofertas han sido consideradas inicialmente anormalmente bajas y deberán justificar sus precios antes de que pueda continuar la adjudicación.