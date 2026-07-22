El pueblo a un paso de Cáceres que prepara contratos públicos de hasta un año para 17 perfiles profesionales

Un pueblo a un paso de Cáceres prepara nuevas contrataciones laborales y bolsas de empleo para al menos 17 perfiles profesionales, con contratos que podrán alcanzar los doce meses de duración. El consistorio ha actualizado su Plan de Empleo Público Local, que servirá como marco para cubrir necesidades municipales y facilitar experiencia laboral a los vecinos con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

El documento contempla puestos de asistentes domiciliarios, auxiliares de pisos tutelados, operarios de obras públicas, jardineros, personal de limpieza viaria y de edificios municipales, socorristas, taquilleros, monitores de ocio y deportivos, auxiliares de biblioteca y trabajadores administrativos.

También aparecen entre las ocupaciones que podrán impulsarse los auxiliares de turismo, educadores infantiles, conserjes de colegios públicos y peones y oficiales de la construcción. Además, el plan deja abierta la posibilidad de incorporar otros perfiles necesarios para prestar servicios municipales que no puedan financiarse mediante programas externos.

Más mujeres y mayores de 45 años

La actualización parte de una radiografía del desempleo local de Casar de Cáceres correspondiente a diciembre de 2025. En ese momento había 335 personas desempleadas demandantes de empleo, de las que 212 eran mujeres y 123 hombres. Es decir, las mujeres representaban algo más del 63% del total.

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El paro también se concentra especialmente entre los vecinos de mayor edad. Un total de 187 demandantes tenían 45 años o más, frente a los 85 situados entre los 30 y los 44 años y los 63 menores de 30. Más de la mitad de las personas desempleadas del municipio se encontraban, por tanto, en el tramo de mayor edad.

El nivel formativo constituye otra de las claves del diagnóstico. De los 335 demandantes, 124 no habían completado la ESO y otros 115 disponían únicamente de esta titulación. A ellos se sumaban 65 personas con Bachillerato o Formación Profesional y 31 con estudios universitarios.

El sector servicios concentraba 228 desempleados, muy por encima de la industria, con 32; la construcción, con 19; y la agricultura y la pesca, con 17. Otras 39 personas figuraban sin actividad laboral anterior.

Atención domiciliaria y hostelería lideran las contrataciones

El análisis del mercado de trabajo muestra que los cuidados personales a domicilio fueron la ocupación con más contratos durante el último año, con 119 contrataciones, seguida muy de cerca por los camareros asalariados, con 118. Por detrás aparecen vendedores en tiendas y almacenes, conductores, auxiliares de enfermería, peones de la industria manufacturera, cocineros y trabajadores agrícolas.

Entre los puestos más solicitados por los demandantes destacan el personal de limpieza, los peones de obras públicas, ordenanzas, conserjes, trabajadores de horticultura y jardinería, dependientes, administrativos y barrenderos.

Las futuras selecciones podrán realizarse mediante una preselección solicitada al Servicio Extremeño Público de Empleo o a través de convocatorias públicas para constituir bolsas de trabajo. Para ser contratado desde una de estas listas será necesario encontrarse sin ocupación laboral y acreditarlo mediante el correspondiente informe de vida laboral.

Contratos

Los contratos podrán ser a jornada completa o parcial y tendrán una duración máxima de doce meses. Las bases de cada convocatoria determinarán los requisitos, el sistema de selección y los colectivos que recibirán una atención prioritaria.

El plan se financiará con fondos propios municipales y con recursos procedentes de programas de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres. No establece, sin embargo, una cifra concreta de plazas ni una dotación económica cerrada, que deberán precisarse en las futuras convocatorias y en los presupuestos de cada ejercicio.