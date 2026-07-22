La fecha más esperada: la Ronda Sur de Cáceres abre al tráfico el próximo lunes lunes tras años de espera

La primera fase de la Ronda Sur de Cáceres abrirá finalmente al tráfico el próximo lunes, 27 de julio. La puesta en servicio se producirá el mismo día en el que está prevista la inauguración oficial de la infraestructura, un acto al que acudirá representación institucional de la Junta de Extremadura.

La apertura permitirá estrenar una de las conexiones viarias más esperadas de la ciudad, concebida para mejorar los desplazamientos entre Nuevo Cáceres, Casa Plata, el recinto ferial y los accesos situados al sur de la capital cacereña. La actuación afronta así su desenlace después de varias ampliaciones de plazo y de una modificación relevante del proyecto provocada por la aparición de restos de la antigua Vía de la Plata.

Se trata del trazado ubicado entre las rotondas de la carretera de Miajadas y la del ferial. La otra parte, la que conectará con la carretera de Badajoz, va más atrasada por la dificultad de las voladuras y varios trámites administrativos derivados de la adjudicación de las obras y una empresa que ha abandonado ese tramo. Se prevé que abra al tráfico en 2027.

El Periódico Extremadura

La fecha del 27 de julio llega después de que la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda fijara como último horizonte de finalización el 30 de julio de 2026. Antes de la apertura quedaban pendientes la capa de rodadura, la señalización horizontal y vertical y los últimos remates necesarios para que la carretera pudiera entrar en funcionamiento.

Una obra condicionada por los restos romanos

La recta final de los trabajos ha estado marcada por el hallazgo arqueológico del trazado romano en el punto señalado previamente por los estudios geofísicos. La aparición de la Vía de la Plata obligó a modificar la solución inicialmente prevista y a adaptar tanto el diseño como el presupuesto y el calendario de ejecución.

El cambio más visible es la pasarela metálica de 165 metros, construida para dar continuidad al itinerario utilizado por peatones, ciclistas y peregrinos sobre la nueva carretera. La estructura permite compatibilizar la ronda con el recorrido histórico vinculado a la Vía de la Plata y al Camino de Santiago.

Así será

El proyecto también ha sustituido la glorieta denominada Ruta de la Plata por una intersección doble en forma de T, desplazada de la zona en la que aparecieron los restos arqueológicos. Junto a ella se habilitará un pequeño parque para conservar y poner en valor los vestigios localizados durante las excavaciones.

La segunda modificación del lote 2 ha supuesto un incremento de 1.215.614,70 euros, con lo que el importe de ese contrato alcanza los 9.254.880,80 euros con impuestos. En conjunto, la inversión de los dos lotes y la asistencia técnica se sitúa ya en torno a los 18,6 millones de euros.

La apertura del lunes pondrá fin a la espera para comenzar a utilizar la primera fase de una infraestructura que ha tenido que avanzar mirando al futuro, pero también adaptándose a una huella histórica que llevaba siglos bajo el terreno.