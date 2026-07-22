Una ruta guiada para descubrir cómo el agua marcó la historia de Cáceres

La historia de Cáceres volverá a descubrirse el domingo desde una perspectiva diferente. La Asociación de Guías-Historiadores de Extremadura ha organizado para este fin de semana una nueva edición de su ciclo de rutas temáticas 'Cáceres para cacereños', dedicada en esta ocasión a la relación de la ciudad con el agua.

Bajo el título 'Cáceres y el agua', la visita guiada comenzará a las diez de la mañana en Fuente Concejo, uno de los puntos de la ciudad más vinculados históricamente al abastecimiento y al uso cotidiano del agua.

El recorrido propondrá a los participantes acercarse al pasado cacereño a través de este elemento, utilizado como hilo conductor para interpretar distintos espacios, costumbres y episodios de la ciudad. La actividad forma parte de un programa pensado para que los propios vecinos profundicen en el conocimiento del patrimonio local mediante rutas monográficas.

Precio y reservas

El precio de la ruta guiada es de 8 euros por persona y será necesario reservar plaza previamente. Asimismo, la asociación ha comunicado que las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono 684 36 47 76 o mediante el correo electrónico info@guiashistoriadorex.com

Con esta nueva propuesta, el ciclo invita a los cacereños a redescubrir su ciudad desde una mirada diferente y a conocer de qué manera el agua ha acompañado su evolución a lo largo del tiempo.