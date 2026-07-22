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Turismo

Una ruta guiada para descubrir cómo el agua marcó la historia de Cáceres

La propuesta de la Asociación de Guías-Historiadores de Extremadura partirá este domingo a las 10.00 horas desde Fuente Concejo y tendrá un precio de 8 euros por persona

Un grupo de turistas atiende las explicaciones de una guía turística en el casco antiguo de la ciudad.

Un grupo de turistas atiende las explicaciones de una guía turística en el casco antiguo de la ciudad. / Jorge Valiente

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Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La historia de Cáceres volverá a descubrirse el domingo desde una perspectiva diferente. La Asociación de Guías-Historiadores de Extremadura ha organizado para este fin de semana una nueva edición de su ciclo de rutas temáticas 'Cáceres para cacereños', dedicada en esta ocasión a la relación de la ciudad con el agua.

Bajo el título 'Cáceres y el agua', la visita guiada comenzará a las diez de la mañana en Fuente Concejo, uno de los puntos de la ciudad más vinculados históricamente al abastecimiento y al uso cotidiano del agua.

El recorrido propondrá a los participantes acercarse al pasado cacereño a través de este elemento, utilizado como hilo conductor para interpretar distintos espacios, costumbres y episodios de la ciudad. La actividad forma parte de un programa pensado para que los propios vecinos profundicen en el conocimiento del patrimonio local mediante rutas monográficas.

Precio y reservas

El precio de la ruta guiada es de 8 euros por persona y será necesario reservar plaza previamente. Asimismo, la asociación ha comunicado que las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono 684 36 47 76 o mediante el correo electrónico info@guiashistoriadorex.com

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Con esta nueva propuesta, el ciclo invita a los cacereños a redescubrir su ciudad desde una mirada diferente y a conocer de qué manera el agua ha acompañado su evolución a lo largo del tiempo.

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