Maltravieso estrena un nuevo parking gratuito con 64 plazas y puntos de carga

El barrio de Maltravieso-Casa Plata cuenta desde este jueves con un nuevo aparcamiento disuasorio en superficie. El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en funcionamiento esta infraestructura, ubicada en el entorno de la Cueva de Maltravieso, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de una de las zonas con mayor crecimiento de la ciudad y mejorar la movilidad tanto de los vecinos como de quienes visiten este entorno.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha destacado durante la apertura que el consistorio "cumple con la palabra dada" y con los plazos previstos para poner en marcha esta actuación. "Hoy ponemos en funcionamiento el nuevo aparcamiento disuasorio en Maltravieso y Casa Plata. Una infraestructura fotovoltaica inteligente que desde ya está a disposición de todos los vecinos, vecinas, ciudadanos y visitantes", ha señalado.

Casi 2.000 metros cuadrados y 64 plazas

El nuevo estacionamiento ocupa una parcela de unos 1.700 metros cuadrados y dispone de accesos de entrada y salida independientes desde la avenida de El Periódico Extremadura, lo que facilitará la circulación de vehículos en la zona.

En total, el recinto cuenta con 55 plazas para turismos y nueve para motocicletas. Entre las destinadas a automóviles, dos están reservadas para personas con movilidad reducida y otras cuatro disponen de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Imagen del aparcamiento disuasorio de Maltravieso. / Ayuntamiento de Cáceres

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la instalación de dos marquesinas equipadas con paneles solares que alimentan dos cargadores de hasta 22 kilovatios, convirtiendo el aparcamiento en una infraestructura con generación propia de energía.

Barrio en expansión

Bazo ha subrayado que esta actuación pretende atender las necesidades de un barrio en expansión y beneficiar no solo a los residentes, sino también a los comercios, los centros educativos y a los futuros visitantes de espacios como la Neocueva y el yacimiento del Conejar. "Seguimos avanzando hacia un modelo de ciudad más cómodo, accesible y sostenible, dotando a nuestros barrios de servicios de primer nivel", ha afirmado.

Espacio para el nuevo aparcamiento gratuito en Maltravieso. / El Periódico

Las obras también han incluido la construcción de una red de saneamiento para la evacuación de aguas pluviales, la pavimentación completa de la parcela con zahorra artificial y mezclas asfálticas en caliente, así como la instalación de seis columnas de alumbrado público con luminarias Led para mejorar la seguridad y la eficiencia energética del recinto.

La actuación ha supuesto una inversión de 188.697,96 euros, IVA incluido, y ha sido financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado por los fondos Next Generation EU.

Alivio vecinal

Hace apenas un mes, los vecinos de la zona ya valoraban muy positivamente la creación de este espacio. "Todo lo que sea ganar plazas gratuitas y ordenar mejor el tráfico viene bien, porque aparcar se ha convertido en un problema en distintas zonas de Cáceres", explicaba Cristóbal Sanz. A su juicio, este tipo de espacios no solo benefician a los residentes más próximos, sino también a quienes acuden a diario a centros educativos, comercios, servicios o zonas de trabajo del entorno.

Y es que la ubicación no es casual. El aparcamiento está pensado para dar servicio a los vecinos de Maltravieso y Casa Plata, pero también a barrios próximos como Llopis Ivorra, Espíritu Santo y Vistahermosa. Además, se sitúa cerca de varios puntos de actividad diaria, entre ellos centros educativos como el IES Al-Qázeres, áreas comerciales del entorno y el polígono industrial Charca Musia.

Zona en la que se encuentra el aparcamiento. / E.P

Por su parte, Marisa Parejo, otra vecina de la zona, consideraba que "la ciudad necesita soluciones así", sobre todo en áreas de crecimiento residencial. Según comenta, esta actuación no resolverá por sí solo todos los problemas, pero sí supondrá "un alivio" en un entorno donde cada vez resulta más difícil encontrar sitio y que previsiblemente ganará actividad con la puesta en marcha de la futura neocueva.

Futuros aparcamientos similares

Con esta actuación, Cáceres suma un nuevo aparcamiento gratuito a la red de espacios disuasorios creada en los últimos años, junto a los de Nuevo Cáceres y Las 300, Parque del Príncipe o Ronda de la Pizarra. La estrategia municipal busca habilitar bolsas de estacionamiento en zonas con demanda vecinal, comercial o de servicios.

A ellos se añadirán otros proyectos previstos en El Junquillo, el Residencial Gredos y el entorno del Vivero, además del aparcamiento público planteado entre la avenida Virgen de Guadalupe y Rodríguez de Ledesma.