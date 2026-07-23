Agenda cultural
Alcántara se viste de teatro: espectadores de 21 provincias viajarán al Conventual de San Benito para celebrar su 40 aniversario
Cuatro décadas de historia convierten al certamen alcantarino en una de las grandes citas culturales del verano, con público llegado de toda España
La 40ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara vuelve a situar a la localidad cacereña como uno de los grandes focos culturales del verano. Las entradas vendidas hasta el momento para las representaciones en el Conventual de San Benito ya han llegado a espectadores procedentes de más de 90 municipios y núcleos de población de 21 provincias españolas y de la ciudad autónoma de Ceuta.
El certamen, que celebra cuatro décadas de historia, mantiene así su capacidad de atracción entre el público de distintos puntos del país. Además de Extremadura, las localidades vendidas corresponden a espectadores de comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Navarra y Canarias.
Entre los territorios con mayor presencia destaca la Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña, País Vasco y Andalucía, desde donde ya se han adquirido entradas para disfrutar de las obras programadas en el emblemático Conventual de San Benito.
Fuerte arraigo regional
Dentro de Extremadura, la provincia de Cáceres concentra la mayor representación de localidades de procedencia, con público llegado desde municipios como Cáceres, Coria, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Moraleja, Valencia de Alcántara o Alcántara, entre otros. También destaca la presencia de espectadores de Badajoz, Mérida, Almendralejo, Olivenza o Villanueva de la Serena.
La organización señala que estos datos corresponden únicamente a las entradas vendidas hasta la fecha, por lo que la procedencia del público seguirá ampliándose a medida que se acerque la celebración del Festival. En la pasada edición, el certamen contó también con visitantes internacionales procedentes de Portugal y Francia.
Una cita cultural que dinamiza Alcántara
Del 6 al 9 de agosto, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara celebrará una edición especial con motivo de su 40 aniversario, consolidado como uno de los certámenes escénicos más longevos del país y una de las principales citas culturales del verano extremeño.
El Conventual de San Benito acogerá las representaciones de 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', de Rafael Álvarez 'El Brujo'; Casa con dos puertas, mala es de guardar; 'Farra' y 'Doña Francisquita'. La programación se completará con el Festival Off, que llevará actividades culturales gratuitas a las calles, plazas y espacios patrimoniales de Alcántara. Además de su valor artístico, el festival supone un importante motor económico para la localidad, impulsando sectores como la hostelería, la restauración, el comercio y otros servicios, al tiempo que refuerza la proyección del patrimonio histórico y cultural de Alcántara.
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