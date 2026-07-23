El alma de Womad durante 30 años perdurará en la memoria de Cáceres para siempre: histórico reconocimiento a Dania Dévora

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado los trámites para nombrar Hija Adoptiva de la ciudad, a título póstumo, a Dania Dévora Barrera, la productora y gestora cultural que estuvo al frente del Festival Womad durante cerca de tres décadas y que desempeñó un papel decisivo en la proyección internacional de la capital cacereña.

La Comisión Informativa de Cultura ha aprobado este jueves incoar formalmente el expediente para conceder esta distinción a Dévora, nacida en 1953 y fallecida el pasado 25 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria a los 73 años.

El procedimiento continuará ahora conforme al Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento. Según ha explicado el concejal de Cultura, Jorge Suárez, con este paso se pretende reconocer a quien fue directora del Womad de Cáceres durante 28 ediciones, entre 1995 y 2023, y una figura fundamental para la dinamización cultural de la ciudad.

“Se inicia así la tramitación formal para reconocer a quien fuera directora del Festival WOMAD en Cáceres durante 28 ediciones y figura clave en la proyección internacional y la dinamización cultural de la ciudad”, ha indicado Suárez.

Una vida dedicada a la cultura

Dania Dévora nació en Las Palmas de Gran Canaria y comenzó su trayectoria profesional dentro del mundo de la distribución discográfica. Posteriormente dio el salto a la producción cultural y acabó convirtiéndose en una de las empresarias más destacadas del sector de las artes escénicas en España.

En la década de los ochenta fundó DD&Company Producciones, empresa desde la que promovió espectáculos musicales y teatrales, conciertos, festivales y proyectos culturales desarrollados tanto en España como en otros países de Europa y América.

Relación con la ciudad

Su relación con Cáceres comenzó en los años noventa. Dévora recibió del músico británico Peter Gabriel el encargo de extender a España el Womad, el festival dedicado a las músicas, las artes y las danzas del mundo. De aquel proyecto surgieron las sedes españolas de Cáceres, en 1992, y Las Palmas de Gran Canaria, en 1993.

Desde entonces, la promotora quedó estrechamente ligada a la capital cacereña. Durante tres décadas participó en la organización de un festival que transformó cada primavera la Ciudad Monumental en un espacio de encuentro entre culturas y que terminó convirtiéndose en uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de Cáceres.

En 2023 anunció su desvinculación del WOMAD para concentrarse en otros proyectos de su productora. Durante su carrera también promovió citas como el Maspalomas Soul Festival y Arrecife de las Músicas, organizó las Veladas Iberoamericanas celebradas en Nueva York para Naciones Unidas y trabajó en conciertos o giras de artistas como Bryan Ferry, Franz Ferdinand, Compay Segundo, Michael Nyman o Nacha Guevara.

Trayectoria

Su trayectoria recibió numerosos reconocimientos. En 2003, su trabajo fue premiado con un Grammy por la producción de un álbum clásico. También fue distinguida como Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria y recibió el Can de Gran Canaria de las Artes en 2022.

Su fallecimiento provocó una profunda conmoción en Cáceres. El alcalde, Rafael Mateos, destacó entonces que la ciudad no podía entenderse sin el WOMAD ni la trayectoria del festival sin la mujer que lo había impulsado durante tres décadas. La edición celebrada en mayo de 2026 también estuvo marcada por el recuerdo a la productora.

La Casa de Cultura Gredos – Juan Merino

La Comisión de Cultura también ha aprobado iniciar el expediente para cambiar la denominación de la actual Casa de Cultura Mejostilla, que pasará a llamarse Casa de Cultura Gredos – Juan Merino una vez finalice el procedimiento.

La propuesta ha sido presentada conjuntamente por la Federación Distrito Norte de Cáceres y la Asociación de Vecinos La Mejostilla. El inmueble se encuentra en la calle Río Jaranda, dentro del barrio de Gredos, por lo que el cambio permitirá aclarar su ubicación y evitar confusiones con el Centro Cívico Mejostilla.

La nueva denominación servirá además para homenajear a Juan Francisco Merino Velasco, que estuvo durante más de veinte años al frente de la Asociación de Vecinos Residencial Gredos y fue una de las figuras más destacadas del movimiento vecinal de esta zona de la ciudad.

Una escultura dedicada al ciclismo

El tercer acuerdo adoptado por la comisión contempla la instalación de una escultura dedicada al ciclismo en la avenida Ruta de la Plata, con la que se pretende reconocer la presencia y la trayectoria histórica de esta disciplina deportiva en Cáceres.

La pieza tendrá dos metros de altura y tres metros de anchura. Ha sido diseñada por el artista Emilio González Núñez, que donará el diseño a la ciudad, y realizada por el herrero Miguel Ángel Rosco Sánchez.