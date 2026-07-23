Del arte contemporáneo al duende flamenco: Cáceres multiplica su oferta cultural este verano

Nuevas propuestas culturales en Cáceres.

El Palacio de la Isla reúne arte contemporáneo e historia de Cáceres

El Palacio de la Isla de Cáceres acoge durante los meses de julio y agosto una nueva programación cultural con las exposiciones de los artistas extremeños Jacinto Manuel Rodríguez y Esther Aragón, además del tradicional Documento del Mes dedicado al Pozo de la Nieve. Hasta el 30 de julio podrá visitarse la muestra 'Los colores de la psicología', de Jacinto Manuel Rodríguez, una selección formada por 24 dibujos de geometría y color y 10 piezas creativas en las que el artista combina precisión, emoción e imaginación. Natural de Cáceres, Rodríguez desarrolla desde hace más de dos décadas un universo artístico propio en el que confluyen el dibujo, la poesía y el relato.

La exposición se completa con el Documento del Mes, titulado 'Expediente de reparación del Pozo de la Nieve de Cáceres (1834-1844)', que recupera la historia de esta construcción preindustrial utilizada durante siglos para conservar nieve y hielo antes de la llegada de la refrigeración moderna. El documento muestra el proceso administrativo para la reparación de este antiguo espacio situado en la ladera del paseo alto de la ciudad.

'Expediente de reparación del Pozo de la Nieve de Cáceres (1834-1844)'. / Cedida

Hasta el 31 de agosto permanecerá abierta la exposición 'Quid Genesis', de la artista extremeña Esther Aragón. La muestra reúne una serie de collages abstractos elaborados con materiales como fibra de vidrio y acrílico, creando formas orgánicas de gran intensidad cromática que evocan procesos de transformación y nacimiento de nuevos mundos. Las exposiciones pueden visitarse de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

Esther Merino y Niño Seve llevan el flamenco al Museo Vostell Malpartida

El Museo Vostell Malpartida acogerá este 23 de julio un espectáculo flamenco protagonizado por Esther Merino y Niño Seve, una actuación incluida en la programación del festival 'Bajo las Estrellas'.

El concierto dará comienzo a las 22.00 horas en este espacio cultural ubicado en la calle Los Barruecos, y ofrecerá al público una noche de flamenco en un entorno singular, combinando la riqueza de este género musical con la experiencia artística del museo. La cita forma parte de la programación estival de 'Bajo las Estrellas', un festival que acerca al público diferentes propuestas culturales en escenarios emblemáticos de la región.