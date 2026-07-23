Las avispas mamut, las más grandes de Europa, vecinas del 'Espiri' de Cáceres por un tiempo: "Eran unas buenas bichas"

Avispas mamut. Solo el nombre ya sorprende y, una vez que buscas una imagen, más todavía. Pese a su gran tamaño —están consideradas las avispas más grandes de Europa y pueden alcanzar los seis centímetros de longitud—, son totalmente inofensivas, siempre y cuando no se las moleste.

Los vecinos del Espíritu Santo saben bien lo que son, pues hace unas semanas formaban parte del vecindario. Un precinto de los bomberos señalaba la zona de peligro en torno a un tronco hueco de un olmo, junto a la iglesia del Espíritu Santo y muy cerca del bar de la plaza.

Antes y después de la zona precintada alrededor del tronco hueco. / Cedida/P. Parra

Quejas de los consumidores

"Eran unas buenas bichas", recuerda una vecina de la zona. Actualmente, el precinto ha desaparecido. Y con él, también las avispas gigantes que, de vez en cuando, inquietaban a quienes tomaban algo en la terraza. "Yo estoy dentro, pero sí es verdad que a veces la gente se quejaba", afirma una trabajadora del establecimiento.

El miedo venía, sobre todo, por parte de los niños, aunque los vecinos tienen claro cómo convivir con estos insectos. "No eran peligrosas, son inofensivas si no les haces nada. Si las acorralas o las amenazas, claro que se enfadan. Como cuando acorralas un gato". Sin embargo, en el bar aseguran que no tienen constancia de que se produjera ninguna picadura.

La actuación de los bomberos pasó prácticamente desapercibida. Nadie sabe con certeza qué hicieron. Simplemente, de un día para otro, el precinto desapareció y las avispas dejaron de verse.

¿Y qué fue de ellas?

Es la pregunta que muchos vecinos se hacen. Lo cierto es que la avispa mamut (Megascolia maculata flavifrons, según la clasificación utilizada) no se comporta como las avispas comunes. No forma grandes colonias ni construye avisperos con cientos de ejemplares, sino que es una especie solitaria. Cada hembra deposita sus huevos cerca de las larvas de grandes escarabajos, de las que se alimentarán cuando nazcan.

Además, cumple una función importante en el ecosistema. Sus larvas ayudan a controlar las poblaciones de estos escarabajos y los ejemplares adultos también actúan como polinizadores al alimentarse del néctar de las flores.

Comparación del tamaño de una avispa mamut con una avispa común. / E.P

Aunque no figura, con carácter general, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y no cuenta con una protección específica a nivel nacional, sí se trata de una especie autóctona considerada beneficiosa para el medio natural, por lo que no debe eliminarse sin motivo. Además, suelen confundirse con las avispas asiáticas o los avispones. El aspecto es similar, pero el tamaño es mayor.

Por ello, no puede asegurarse qué ocurrió con los ejemplares que habitaban el olmo del 'Espiri'. Los vecinos únicamente saben que desaparecieron. Si fueron retirados, trasladados o simplemente completaron su ciclo y abandonaron el lugar es algo que desconocen. Lo que sí ha vuelto es la normalidad a la plaza, donde ya no queda rastro ni del precinto ni de unas avispas que, durante unos días, se convirtieron en las vecinas más llamativas del barrio.