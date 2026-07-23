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Fiestas Patrias

Cáceres viaja este fin de semana a Perú sin salir de San Francisco

La Asociación Conectando Peruanos en Extremadura organiza dos jornadas de convivencia para compartir sus raíces y estrechar lazos con la sociedad cacereña

Los miembros de la Asociación Conectando Peruanos en Extremadura, con la bandera peruana y los carteles de la celebración prevista en San Francisco.

Los miembros de la Asociación Conectando Peruanos en Extremadura, con la bandera peruana y los carteles de la celebración prevista en San Francisco. / Gonzalo Lillo

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Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Cáceres se acercará este fin de semana a la cultura peruana a través de su gastronomía, su música, sus danzas y sus tradiciones. La Asociación Conectando Peruanos en Extremadura (ACPE), con sede en la ciudad, llevará el sábado y el domingo sus Fiestas Patrias a las pistas deportivas de la barriada de San Francisco, con una programación abierta a todo el público para conmemorar la independencia del país.

La cita dará comienzo ambos días a las 11.00 horas e incluirá campeonatos de fútbol 7 y voleibol mixto, además de música en directo, danzas típicas y puestos de comida peruana. La entrada será libre y la invitación se extiende tanto a los vecinos de Cáceres como a asociaciones y colectivos de otras nacionalidades. "Queremos mostrar nuestra cultura, nuestras vestimentas y un poco de nuestra historia, pero, sobre todo, estrechar lazos y generar un intercambio con la sociedad cacereña", explica Carla Graciela Morales, actual presidenta de ACPE.

El propósito, asegura, es que la celebración trascienda su carácter festivo y funcione también como punto de encuentro entre personas de distintos orígenes, reforzando la convivencia y los vínculos de una comunidad que busca compartir sus raíces sin perder de vista su integración.

Integrantes de ACPE muestran la gastronomía y las vestimentas tradicionales de Perú durante una actividad cultural.

Integrantes de ACPE muestran la gastronomía y las vestimentas tradicionales de Perú durante una actividad cultural. / Cedida a El Periódico

Raíces compartidas

El programa permitirá acercarse a la diversidad cultural de Perú a través de las tradiciones de sus tres grandes regiones: la costa, la sierra y la selva. Entre las actuaciones previstas destaca la contradanza, un baile que refleja el encuentro entre las costumbres llegadas desde España y las expresiones propias de los pueblos peruanos.

"Muchos tenemos abuelos o bisabuelos españoles y hemos crecido entre Perú y España. No queremos perder nuestras raíces y deseamos que también las conozcan las nuevas generaciones", señala Paola Palacios Cartagena, vocal de la agrupación. Ese mestizaje estará presente en las danzas, la música y la gastronomía, tres de las principales vías elegidas para acercar la identidad peruana al público local.

Las jornadas se adelantan unos días a la fecha oficial de las Fiestas Patrias, el 28 de julio. Más allá de su dimensión cultural, para los integrantes del colectivo esta conmemoración representa, ante todo, "la expresión de la libertad", asociada al derecho a elegir, opinar y participar en la vida democrática.

Directiva renovada

La iniciativa será además una de las primeras actividades organizadas por la nueva junta directiva de ACPE, renovada hace unos meses y compuesta actualmente por ocho miembros de origen peruano, quienes compaginan sus responsabilidades personales y profesionales con la gestión voluntaria del colectivo.

Al frente se encuentra Carla Graciela Morales, que asumió la presidencia con el propósito de "dar continuidad al trabajo realizado y reforzar nuestra presencia" tanto en Cáceres como en toda Extremadura. El vicepresidente es Benjamín Lava, que también ejerce como presidente de la asociación vecinal de San Francisco, y completan el equipo Maryori Milagros Parodi (secretaria), Cristina Castillo (tesorera), y los vocales Reveca Pinto, Paola Palacios, Adan Josué Chávez y Roque Suazo.

Apoyo e integración

Entre los integrantes conviven experiencias migratorias muy diferentes. Algunos llevan cerca de tres décadas en España, mientras que otros llegaron hace tan solo unos años. Esa variedad de experiencias, destacan, les permite conocer de cerca las dificultades de comenzar una nueva vida lejos del país de origen y ofrecer apoyo a quienes buscan compañía o un espacio en el que conservar el vínculo con sus raíces.

La asociación recibió el segundo premio del Concurso de Peleles 2026 con una propuesta elaborada por sus miembros.

La asociación recibió el segundo premio del Concurso de Peleles 2026 con una propuesta elaborada por sus miembros. / Cedida a El Periódico

La asociación también ha comenzado a ganar presencia en las tradiciones de la ciudad. Este año obtuvo el segundo premio en el Concurso de Peleles, un reconocimiento logrado en su primera participación en el certamen.

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Sin sede propia

La nueva etapa de la asociación llega también con varios retos por delante. El colectivo busca actualmente una sede física desde la que desarrollar sus actividades y almacenar los alimentos, la ropa y otros productos que recibe para ayudar a personas que los necesitan. La falta de un espacio propio limita, según sus integrantes, la capacidad de organizar y ampliar esta vertiente solidaria.

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