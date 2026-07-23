Movilidad urbana
Cortado un carril de la avenida de España de Cáceres por las obras de canalización de gas
Desde el pasado lunes, la circulación se canaliza por el carril izquierdo durante la jornada de trabajo y la prohibición de estacionar se mantiene en el espacio delimitado por las vallas
La avenida de España ha amanecido esta semana con nuevas obras junto al paseo de Cánovas. Los trabajos para instalar una canalización de gas natural se desarrollan desde este lunes en el lado de los números impares y afectan tanto a la circulación como a varias plazas de aparcamiento, que permanecen temporalmente inhabilitadas.
Por el momento, la actuación se concentra en el tramo comprendido entre el cruce con la calle Doctor Marañón y un punto intermedio entre Rodríguez Moñino y Catedrático Antonio Silva.
Las principales afecciones se producen durante la mañana, cuando la presencia de maquinaria y operarios obliga a cortar el carril derecho y a canalizar el tráfico por el izquierdo. A esta limitación se suma la prohibición de estacionar en esa franja, que se mantiene hasta la finalización de los trabajos.
Por la tarde, una vez que cesa la actividad, los vehículos pueden volver a circular con normalidad por ambos carriles, por lo que la restricción se mantiene únicamente en el espacio de aparcamiento incluido dentro del perímetro vallado.
Sin plazos
Los carteles instalados en la zona sitúan el inicio de las obras el pasado lunes 20 de julio y señalan las 7.30 horas como la hora del comienzo de cada jornada. También advierten de que la prohibición de aparcar permanecerá vigente hasta que concluyan las labores, aunque no indican una fecha concreta.
Hasta el momento tampoco se ha comunicado el plazo previsto para completar la canalización ni si esta se extenderá más allá del tramo actualmente delimitado.
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