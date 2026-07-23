Deleitosa homenajea a sus vecinos que sin saberlo hicieron historia frente a una cámara hace 75 años

Los paisajes de la provincia de Cáceres han pasado por la lente de numerosos fotógrafos, pero hubo uno que marcó un antes y un después para el mundo rural cacereño. Hace más de siete décadas, William Eugene Smith fijó su mirada en Deleitosa para retratar uno de los momentos más duros que atravesaba la España rural.

Aquel trabajo acabaría convirtiéndose en uno de los ensayos fotográficos más influyentes del siglo XX y situaría para siempre el nombre del municipio cacereño en la historia del fotoperiodismo internacional. Ahora, 75 años después de su publicación en la revista LIFE, la localidad recordará aquel hito con una jornada conmemorativa dedicada al legado del fotógrafo estadounidense.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Deleitosa, la Asociación Cultural Deleitosa–Spanish Village y las diputaciones de Cáceres y Badajoz, pretende rendir homenaje tanto al autor como a los vecinos que protagonizaron unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que siguen siendo objeto de estudio en escuelas de fotografía y universidades.

El reportaje que puso a Deleitosa en el mapa

Cuando Eugene Smith llegó a Deleitosa en 1950 buscaba retratar la realidad cotidiana de un pequeño pueblo español durante los años de la posguerra. Lejos de limitarse a realizar una visita rápida, convivió durante semanas con sus habitantes, observó sus costumbres y documentó con una enorme sensibilidad la vida diaria de agricultores, mujeres, niños y ancianos.

El resultado fue 'Spanish Village', publicado el 9 de abril de 1951 en la prestigiosa revista estadounidense LIFE. El reportaje, considerado uno de los grandes referentes del ensayo fotográfico moderno, ofrecía una mirada profundamente humana sobre las dificultades, la pobreza y la dureza de la vida en el medio rural durante el franquismo.

Para construir aquel trabajo, Smith realizó 1.575 fotografías y redactó un extenso informe de 24 páginas, un nivel de documentación poco habitual incluso para la época. La repercusión fue extraordinaria: la publicación alcanzó una difusión de millones de ejemplares entre la edición original y sus posteriores reediciones, convirtiendo a Deleitosa en un nombre conocido mucho más allá de las fronteras españolas.

El padre del ensayo fotográfico

La importancia de Eugene Smith trasciende el propio reportaje sobre Deleitosa. Considerado uno de los grandes maestros del fotoperiodismo del siglo XX, revolucionó la fotografía documental al combinar el rigor informativo con una fuerte implicación emocional hacia las personas que retrataba.

Su forma de trabajar marcó un antes y un después en el género del ensayo fotográfico, apostando por historias construidas a través de imágenes capaces de explicar por sí mismas una realidad compleja. A lo largo de su carrera documentó conflictos, problemas sociales y situaciones de enorme injusticia con una sensibilidad que lo convirtió en una referencia internacional para generaciones de fotógrafos.

Precisamente esa capacidad para humanizar cada historia hizo que 'Spanish Village' trascendiera el ámbito de la fotografía para convertirse en un documento histórico sobre una época y un territorio que, hasta entonces, apenas habían tenido proyección fuera de España.

Una jornada para recordar un hito del fotoperiodismo

Con este aniversario, Deleitosa volverá a mirar a aquel episodio que transformó para siempre su historia con una jornada conmemorativa organizada por el Ayuntamiento, la Asociación Cultural Deleitosa–Spanish Village y las diputaciones de Cáceres y Badajoz.

El programa reunirá a vecinos, fotógrafos, investigadores y representantes institucionales para poner en valor un legado que sigue despertando interés más de siete décadas después.

La actividad comenzará a las 11:00 horas con la recepción de autoridades y profesionales de la fotografía en el Ayuntamiento. Posteriormente, tendrá lugar el acto institucional de bienvenida, en el que intervendrá la alcaldesa de la localidad y se presentará a los participantes de la jornada.

También está prevista la participación de Iván Sanczewski, sobrino de Carmelo Pinto, una de las personas más estrechamente vinculadas a la conservación y difusión de la memoria del histórico reportaje.

Una exposición para dialogar con el pasado

Uno de los momentos centrales llegará a las 12:45 horas, cuando la Biblioteca Municipal inaugure una exposición concebida como un diálogo entre el trabajo de Eugene Smith y la fotografía contemporánea.

La muestra reunirá obras de reconocidos autores como Hermann Dornhege, Tino Soriano, José María Ballester, Lucas Garra y Simón Depardon, además de una selección de imágenes realizadas por fotógrafos aficionados de Deleitosa.

El recorrido incluirá igualmente la novela gráfica creada por Fermín Solís, inspirada en la historia del reportaje, así como el proyecto documental desarrollado por Alberto Durán, que amplía la mirada iniciada por Smith décadas atrás y analiza la evolución experimentada por el municipio desde entonces.

La jornada concluirá con un vino español concebido como espacio de encuentro entre vecinos, visitantes y profesionales de la imagen, reforzando el carácter participativo de una conmemoración que pretende reunir distintas generaciones alrededor de un mismo legado.

Un legado que sigue vivo

Aunque el paso del tiempo ha transformado profundamente la realidad de Deleitosa, 'Spanish Village' continúa siendo una referencia imprescindible para comprender tanto la historia del municipio como la evolución del fotoperiodismo documental.

Lejos de quedar reducido a un archivo histórico, el reportaje ha inspirado investigaciones, publicaciones, documentales, exposiciones y proyectos culturales que han permitido mantener vivo el vínculo entre el pueblo y la obra de Eugene Smith.

Su capacidad para emocionar sigue intacta porque, más allá del valor artístico de las imágenes, retrató con enorme honestidad la dignidad, el esfuerzo y la humanidad de quienes protagonizaban la vida cotidiana en un pequeño rincón de Extremadura.

La conmemoración del 75.º aniversario supone así mucho más que un homenaje a un fotógrafo universal, es también un reconocimiento a los vecinos que, sin saberlo, pasaron a formar parte de una de las páginas más influyentes de la fotografía documental del siglo XX.