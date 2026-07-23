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Nuestro pasado

Un hito deportivo en Cáceres: así fue la inauguración del Campo Hípico en 1951

Una placa conmemorativa descubre la labor del gobernador civil en el engrandecimiento de Cáceres, reconociendo su impulso al desarrollo deportivo

Campo Hípico de la Ciudad Deportiva en 1954.

Campo Hípico de la Ciudad Deportiva en 1954. / Archivo histórico municipal de Cáceres

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En septiembre de 1951 tuvo lugar en Cáceres un acontecimiento de gran relevancia para la vida deportiva y social de la ciudad: la inauguración del Campo Hípico de la Ciudad Deportiva. La nueva instalación, situada en el lado este del campo de fútbol, se convirtió en un nuevo espacio destinado a la celebración de pruebas ecuestres y actos deportivos.

Las obras del hipódromo habían sido ejecutadas en poco más de un año y habían dado como resultado un recinto preparado para acoger al público con tres tipos de localidades: la zona general, las gradas o preferencia y las tribunas, que ofrecían distintas opciones de acceso y ubicación a los asistentes.

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Una placa para perpetuar su labor por la ciudad

La jornada inaugural estuvo marcada además por un homenaje al gobernador civil, en reconocimiento a su labor en favor del desarrollo de la ciudad. Durante el acto se descubrió, en la entrada de la Ciudad Deportiva, una lápida conmemorativa que perpetuaba su nombre y que recogía el agradecimiento por "su magnífica labor para el engrandecimiento de Cáceres". La apertura del Campo Hípico supuso un nuevo impulso para las instalaciones deportivas cacereñas y quedó registrada como una fecha destacada en la historia de la Ciudad Deportiva.

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