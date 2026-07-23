Un hito deportivo en Cáceres: así fue la inauguración del Campo Hípico en 1951

En septiembre de 1951 tuvo lugar en Cáceres un acontecimiento de gran relevancia para la vida deportiva y social de la ciudad: la inauguración del Campo Hípico de la Ciudad Deportiva. La nueva instalación, situada en el lado este del campo de fútbol, se convirtió en un nuevo espacio destinado a la celebración de pruebas ecuestres y actos deportivos.

Las obras del hipódromo habían sido ejecutadas en poco más de un año y habían dado como resultado un recinto preparado para acoger al público con tres tipos de localidades: la zona general, las gradas o preferencia y las tribunas, que ofrecían distintas opciones de acceso y ubicación a los asistentes.

Una placa para perpetuar su labor por la ciudad

La jornada inaugural estuvo marcada además por un homenaje al gobernador civil, en reconocimiento a su labor en favor del desarrollo de la ciudad. Durante el acto se descubrió, en la entrada de la Ciudad Deportiva, una lápida conmemorativa que perpetuaba su nombre y que recogía el agradecimiento por "su magnífica labor para el engrandecimiento de Cáceres". La apertura del Campo Hípico supuso un nuevo impulso para las instalaciones deportivas cacereñas y quedó registrada como una fecha destacada en la historia de la Ciudad Deportiva.