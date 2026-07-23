Cuarto incendio en siete días en Cáceres: arden pastizales y cañizos junto a la Ribera del Marco y obliga a evacuar caballos y gallinas

Cáceres ha registrado en la tarde de este jueves el cuarto fuego en apenas siete días en el término municipal de la ciudad. El viernes pasado se originó uno en la zona de Vegas del Mocho, este martes hubo otro entre La Cañada y Aldea Moret y el miércoles otro junto al Pasarón. Ahora, ha llegado el turno de la Ribera del Marco.

En torno a las 19.00 horas se ha producido un incendio por motivos que todavía son desconocidos en las inmediaciones de la pasarela del Arroyo de la Ribera. Concretamente, ha tenido lugar entre la calzada de la Ronda Norte, la calle Pedro Núñez Llanos y la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo.

Así ha quedado la zona del incendio en Cáceres. / E. P.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado con velocidad hasta cuatro dotaciones de bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios) de la Diputación de Cáceres y también del Plan Infoex de la Junta de Extremadura. Además, han acudido agentes de la Policía Local.

Pastizales sin desbrozar

La zona que ha ardido tenía importantes pastizales que no habían sido desbrozados, según han contado bomberos que estaban presentes en la extinción de las llamas. Además, también ha quemado numerosos cañizos, que son característicos de esta zona de la Ribera.

La mayor preocupación ha llegado por la cercanía del fuego con una antigua vivienda. Pese a que ya nadie reside ahí y está visiblemente deteriorada, todavía hay animales en la zona. "Cuando el vecino nos ha avisado de las llamas, hemos venido corriendo. El incendio era importante y asustaba mucho. Pensábamos que iba a quemarnos todo el terreno y las edificaciones", cuenta una de las propietarias.

Gallinas y caballos

Cuando han llegado, han decidido abrir la puerta del gallinero para que los animales pudieran salir en caso de que las llamas llegasen hasta su refugio. Lo mismo ha hecho el dueño de unos caballos que estaban en otra parcela cercana: "Ha venido y se los ha llevado rápido", cuentan los bomberos.

Por suerte, solo se ha quemado la maleza. En ese terreno, los operarios del Sepei y el Infoex tenían muy complicado vencer a las llamas. Hasta que no han llegado a una zona desbrozada no han podido controlar el fuego. Casi dos horas después, seguían trabajando para refrescar el perímetro.

El huerto se salvó

El incendio tampoco ha llegado a un huerto que había en la zona, también propiedad de los dueños de las gallinas: "Se ha salvado de milagro, si llega a avanzar dos metros más nos lo quema", contaban. Ellos sí habían desbrozado las inmediaciones de su terreno y eso, posiblemente, ha salvado la cosecha.

Cáceres ha registrado de esta forma su cuarto incendio en apenas siete días. No se han producido daños personales ni materiales, pero es importante insistir en la necesidad de desbrozar parcelas periurbanas. Cabe destacar que el ayuntamiento multa a quienes no lo hagan y ejecuta los trabajos de forma subsidiaria.