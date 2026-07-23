Lucía Béjar, una diseñadora emergente que apuesta por Cáceres para cumplir su sueño: "Me hice viral en redes y desde entonces no he parado de recibir pedidos"

Lucía Béjar creció entre telas y agujas. La costura siempre formó parte de su vida gracias a su abuela y a su madre, que se dedicaban a la confección. Desde pequeña las veía coser en casa y, aunque entonces no entendía todo el proceso que había detrás de una prenda, tenía muy claro que ella también quería hacer ropa. Con el paso de los años, esa curiosidad se convirtió en una verdadera pasión. Su madre y su abuela comenzaron a enseñarle las primeras técnicas de costura y bordado, despertando aún más su interés por este oficio. Convencida de que quería dedicarse a la moda, en 2024 se trasladó a Cáceres para cursar un grado superior de Patronaje y Moda, donde empezó a convertir aquella ilusión de infancia en un proyecto profesional.

"La experiencia me gustó mucho porque, además de aprender patronaje y moda, la formación estaba muy enfocada al funcionamiento de la industria. Nos enseñaban los procesos técnicos, cómo se trabaja en una fábrica y todos los procedimientos necesarios para confeccionar una prenda de una forma mucho más profesional y cuidada. Yo ya llegué al grado con una base de costura, pero estudiar allí me permitió perfeccionar mis conocimientos y adquirir una visión mucho más completa del sector. Si tuviera que quedarme con algo, serían los proyectos en los que podíamos desarrollar nuestra creatividad al máximo. El temario era importante y había que seguirlo, pero las profesoras siempre buscaban la manera de dejarnos espacio para experimentar y aportar nuestras propias ideas. Esa era, sin duda, la parte que más disfrutaba: salir un poco del guion, explorar nuevas propuestas y dejar volar mi creatividad. Era donde realmente más aprendía y mejor me lo pasaba", explica Béjar.

Entre el 'streetwear' y el 'upcycling'

Actualmente, da sus primeros pasos como diseñadora emergente dentro del sector de la moda. Aunque todavía se encuentra en una etapa de exploración creativa y continúa definiendo su identidad como diseñadora, tiene claras algunas de las líneas que marcan su trabajo. Entre ellas destaca su interés por la estética streetwear, un estilo con el que se siente especialmente identificada. Además, una de las disciplinas que más le atrae es el upcycling, una práctica cada vez más presente en la moda sostenible que consiste en reutilizar prendas o materiales ya existentes para transformarlos en diseños completamente nuevos. Para Lucía, este proceso no solo supone dar una segunda vida a los tejidos, sino también explorar nuevas posibilidades creativas a partir de elementos que ya tienen una historia.

"Es una disciplina que ahora está cobrando mucha fuerza y, personalmente, me gusta muchísimo. De hecho, durante el grado participé en un proyecto que funcionaba como un concurso para optar a una beca. Teníamos que desarrollar una idea de negocio, un producto o una propuesta comercial con un enfoque sostenible, y yo decidí apostar por el upcycling. Para el proyecto documenté todo el proceso de creación, desde la transformación de las prendas originales hasta el resultado final, mostrando cómo era posible darles una segunda vida y convertirlas en un diseño completamente nuevo. La propuesta fue la ganadora y obtuve una beca para viajar durante varios días a Bilbao, donde pude conocer de cerca la industria textil y descubrir cómo trabajan algunas empresas del sector. Fue una experiencia muy enriquecedora que reforzó aún más mi interés por la moda sostenible".

De una camiseta olvidada a una pieza de autor

Tras finalizar su formación, ha dado un paso más en su trayectoria profesional con la creación de su propia marca, Lub Couture, un proyecto con el que comienza a desarrollar su identidad como diseñadora y a plasmar su visión de la moda. La primera pieza que ha presentado bajo este sello es una chaqueta confeccionada mediante la técnica del upcycling, una de las disciplinas con las que más se identifica. La prenda nace de una de sus principales fuentes de inspiración: la estética japonesa. Tiempo atrás había adquirido una camiseta de un equipo de Japón con la idea de transformarla algún día en una nueva creación. Después de permanecer varios meses guardada en el armario, decidió recuperarla y convertirla en el elemento central de una chaqueta. El diseño surgió como un experimento creativo en el que exploró distintas posibilidades hasta dar con el resultado final. Además, documentó todo el proceso de transformación y lo compartió en TikTok, mostrando cómo una prenda ya existente podía reinventarse y convertirse en un diseño completamente nuevo.

"Después de publicar ese vídeo, la repercusión fue mucho mayor de lo que esperaba. Empecé a recibir mensajes de personas interesadas en que les hiciera una chaqueta personalizada y ahí me di cuenta de que podía haber un hueco para este tipo de propuestas dentro del sector de la moda. Desde entonces ya he realizado varios encargos, aunque no trabajo con producción en serie. Me gusta que cada pieza sea completamente personalizada y, como utilizo materiales diferentes en cada diseño, no hay dos chaquetas iguales. Creo que ese carácter único es precisamente lo que les aporta valor. A raíz de esa experiencia también decidí empezar a desarrollar una colección basada en este concepto, formada por todas las chaquetas que vaya creando. Durante los últimos meses el proyecto ha avanzado más despacio porque me he mudado a vivir a Cáceres, pero ya estoy retomándolo y tengo muchas ideas en mente para seguir desarrollándolo", destaca.

El reto de abrirse camino en la moda

De cara al futuro, Lucía Béjar tiene claro que uno de sus principales objetivos es conseguir que Lub Couture gane visibilidad y demostrar que el lugar de residencia no debe ser una limitación para desarrollar una carrera dentro de la moda. La diseñadora considera que existe la percepción de que para triunfar en este sector es necesario trasladarse a grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero su intención es reivindicar que también es posible crear, emprender y encontrar oportunidades profesionales desde cualquier parte del mundo. Con su proyecto, busca abrirse camino y demostrar que el talento y la creatividad no dependen de una ubicación concreta.