Una nube de humo cubre el entorno de Pasarón tras arder media hectárea de pastos en Cáceres

Una densa nube de humo sorprendió este miércoles a los vecinos del entorno de Pasarón y llegó a hacerse perceptible desde distintos puntos de Cáceres. El origen se encontraba en un incendio de pastos declarado a mediodía en las inmediaciones de la avenida Juan Pablo II.

Las llamas afectaron a alrededor de media hectárea de terreno, situada cerca del campo de fútbol y de las antiguas instalaciones de Campsa. El viento favoreció que el humo avanzara rápidamente hacia otras zonas de la ciudad, aunque el fuego quedó limitado al pastizal.

El incendio afectó a media hectárea de pastos. / Sepei

Hasta el lugar se desplazó una dotación del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres, cuyos efectivos lograron controlar y sofocar el incendio en aproximadamente media hora.

La cercanía de las llamas a las antiguas naves generó especial preocupación, ya que se trata de un entorno en el que otros fuegos han ocasionado daños en años anteriores. En esta ocasión, sin embargo, el incendio no llegó a afectar a ninguna construcción.

La limpieza y el desbroce efectuados recientemente en la parcela contribuyeron a frenar el avance del fuego y evitaron que se produjeran daños materiales. El suceso se produjo apenas un día después de otro incendio de pastos registrado en la ciudad. Aquel fuego, declarado el martes, calcinó una gran parcela en apenas 30 minutos, por lo que la zona sur de la ciudad ha contabilizado dos intervenciones de este tipo en apenas 24 horas.