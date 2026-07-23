Puesta a punto integral de la báscula de Rincón de Ballesteros, pedanía de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres está llevando a cabo diferentes trabajos de mantenimiento y adecuación en la báscula municipal de Rincón de Ballesteros con el objetivo de mejorar su funcionamiento y facilitar su utilización por parte de los vecinos de la pedanía.

La intervención incluye una limpieza en profundidad de los bajos de la instalación, realizada en colaboración con la empresa concesionaria Valoriza, para retirar residuos y garantizar el correcto funcionamiento del mecanismo de pesaje.

Además, Talher se encargará próximamente del desbroce y acondicionamiento de la zona perimetral, una actuación destinada a despejar el entorno y mejorar el acceso a la báscula.

Los trabajos se completan con la reposición del papel del sistema de impresión, de manera que el dispositivo pueda seguir emitiendo los correspondientes comprobantes de pesaje.

El concejal de Pedanías, Jaime Jabato, ha señalado que se trata de una "actuación integral de puesta a punto y adecuación" con la que se pretende garantizar "un servicio cómodo, limpio y eficiente" a los habitantes de Rincón de Ballesteros.

Jabato ha defendido el compromiso municipal con el mantenimiento y la conservación de los equipamientos públicos en los barrios y pedanías de Cáceres. "Seguimos actuando para que los equipamientos de nuestras pedanías estén en perfectas condiciones y garantizar el mejor servicio a todos los vecinos", ha subrayado.