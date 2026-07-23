Un servicio imprescindible para los mayores: la teleasistencia de Cáceres llegará a 550 personas durante 2027

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ha sacado a licitación el servicio de teleasistencia domiciliaria de Cáceres para 2027, una prestación dirigida principalmente a personas de edad avanzada, con discapacidad, enfermedad o en situación de aislamiento social. El cálculo económico del contrato toma como referencia 550 personas usuarias o terminales en funcionamiento.

El presupuesto base de licitación asciende a 86.349,12 euros. El contrato abarcará inicialmente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque contempla una posible prórroga por otros doce meses, lo que eleva su valor estimado total a 166.056 euros.

La finalidad del programa es permitir que las personas beneficiarias puedan permanecer durante más tiempo en sus domicilios, manteniendo su autonomía y evitando ingresos innecesarios en centros residenciales. También busca garantizar una intervención rápida ante emergencias personales, sociales o sanitarias, proporcionar tranquilidad a los familiares y reducir las situaciones de soledad y desarraigo.

Servicio también en las pedanías

La teleasistencia se prestará en todo el término municipal de Cáceres, incluidas las pedanías de Valdesalor, Rincón de Ballesteros y Estación Arroyo-Malpartida. Podrán acceder las personas empadronadas en el municipio que presenten una situación de riesgo por edad avanzada, discapacidad, enfermedad o aislamiento y que dispongan de suministro eléctrico y línea telefónica fija o móvil.

El servicio permanecerá operativo las 24 horas del día y los 365 días del año. Los domicilios contarán con terminales adaptables a cualquier línea telefónica y se efectuarán comprobaciones remotas de funcionamiento cada quince días, sin molestias para las personas usuarias.

La empresa adjudicataria deberá instalar el dispositivo en un plazo máximo de diez días desde la comunicación del alta. En situaciones consideradas de emergencia, ese periodo se reducirá a un máximo de 24 horas. Además, las llamadas de seguimiento y atención interpersonal podrán realizarse semanal o quincenalmente, en función de las necesidades y de la elección de cada usuario.

Visitas domiciliarias y dispositivos de seguridad

El precio será el criterio con mayor peso en la adjudicación, con 49 puntos sobre 100. El IMAS también valorará el aumento de las visitas domiciliarias anuales, la entrega de una segunda medalla o pulsera de teleasistencia, la incorporación de detectores relacionados con la seguridad de la vivienda, la reducción de los plazos de instalación y la organización de actividades grupales o talleres.

La adjudicataria tendrá que realizar una visita inicial a cada domicilio a través de un profesional de Trabajo Social y mantener una coordinación permanente con los técnicos municipales. El pliego exige, asimismo, un seguimiento social más exhaustivo de las personas que carezcan de una red familiar o de apoyo.